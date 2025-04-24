重申YU7上市時間不變 小米股價升7%

成交額逾171億 港股次高

報道引述知情人士表示，小米會取消在本周舉行的上海車展發布小米YU7計劃，並將原定於本月底舉行的年度投資者大會推遲至6月。報道提到，小米至今僅發布一款車型，進軍SUV市場或有助於公司在中國市場挑戰Tesla（美：TSLA）和比亞迪 （1211） 等競爭對手。但目前警方仍在調查3月29日小米SU7車禍，事故中一輛小米SU7標準版電動車在安徽境內高速公路以智能輔助行駛時，撞上路障後起火，車上包括司機在內3名女大學生身亡。報道又提及，由於投資者對小米電動車領域的前景日益擔憂，自3月中旬以來小米股價已累跌逾20%。

消息傳出後，王化隨即在微博發布貼文闢謠。他表示，「外媒報道YU7推遲發布，甚至有說年底才發布的信息，真是哭笑不得」。他重申小米YU7上市發布時間不變，並配有兩張小米汽車參加上海車展，人群在展位前排隊參觀、人潮湧動的相片。