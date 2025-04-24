明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

重申YU7上市時間不變 小米股價升7%

【明報專訊】彭博社昨引述知情人士消息稱，小米（1810）在旗下SU7電動車涉及致命車禍後，其首款運動型多用途車（SUV）小米YU7上市時間將受影響，新上市日期尚未確定。惟小米公關部總經理王化昨指出，YU7上市發布時間未改變，「依然是之前雷總預告的今年6至7月」。小米股價受消息刺激，昨收報47.45元，升6.87%；全日成交逾3.65億股，更以逾171.63億元成交額躋身成交榜第二位。

成交額逾171億 港股次高

報道引述知情人士表示，小米會取消在本周舉行的上海車展發布小米YU7計劃，並將原定於本月底舉行的年度投資者大會推遲至6月。報道提到，小米至今僅發布一款車型，進軍SUV市場或有助於公司在中國市場挑戰Tesla（美：TSLA）和比亞迪 （1211） 等競爭對手。但目前警方仍在調查3月29日小米SU7車禍，事故中一輛小米SU7標準版電動車在安徽境內高速公路以智能輔助行駛時，撞上路障後起火，車上包括司機在內3名女大學生身亡。報道又提及，由於投資者對小米電動車領域的前景日益擔憂，自3月中旬以來小米股價已累跌逾20%。

消息傳出後，王化隨即在微博發布貼文闢謠。他表示，「外媒報道YU7推遲發布，甚至有說年底才發布的信息，真是哭笑不得」。他重申小米YU7上市發布時間不變，並配有兩張小米汽車參加上海車展，人群在展位前排隊參觀、人潮湧動的相片。

上 / 下一篇新聞