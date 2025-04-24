話你知：降入場門檻兩招 拆股或拆細每手股份

倘騰訊未拆細 現每手237萬

股王騰訊（0700）拆股、拆手數都做過，騰訊於2004年上市掛牌，以上限定價3.7元，每手為1000股，股價隨後升穿100元，每手股數經歷兩次拆細，由1000股減至200股，再減至100股。2014年再有一次拆股，當時股價已升穿500元，一拆五股後，每股股價下降到100元左右。於2021年，騰訊再升至高位逾700元，每手入場費達7萬元。時至今日，股價再逼近500元，以每手100股計，入場費為47,420元（以昨收市價474.2元計）。假若騰訊一直未有拆股或拆手數，現每手237.1萬元。

港交所（0388）亦曾兩度拆細每手股份，於首次拆股前，每手為2000股，2000年上市參考價為3.88元，每手入場費7760元。後來將2000股拆細每手500股，再拆成每手100股，以昨日收市價341.6元計，每手入場費34,160元。若維持2000股，每手逾68萬元。

事實上，美國巨頭蘋果（美︰AAPL）、特斯拉（Tesla）（美︰TSLA）及Nvidia（英偉達）（美︰NVDA）近年亦曾拆細。當中蘋果經歷5次拆股，於2014年更是一拆七，當時股價高達600多美元，拆後每股以每股90美元交易。上市以來計，當時1股蘋果已變成224股。