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經濟

比亞迪擬變相拆細 股價曾升逾6% 青啤每手逾11萬 將成入場費最高股票

【明報專訊】港交所積極研究檢討每手買賣單位安排，降大價股入場費門檻，以提升股份流通量之際，入場費最高港股比亞迪（1211）周二公布建議變相「一拆三」，股價昨一度大升逾6%，顯著跑贏大市不足3%升幅。比亞迪拆股若落實，入場費按理可回落至6萬多元，青島啤酒（0168）或接捧成為全港每手入場費最貴股份，每手逾11萬元（見表）。

比亞迪昨日收報390.4元，升近4%，青島啤則逆市下跌1.3%。比亞迪A股（深：002594）日前於深交所發公告，擬增派紅股，每10股送8股紅股，並以資本公積金每10股轉增12股，將現有總股本由30.39億股，增加至91.17億股，相當於「一拆三」，方案仍待股東大會審議。比亞迪預計，每股收益、每股淨資產等指標將相應攤薄，惟對淨資產報酬率、投資者持股比例沒有實質影響。

大摩：提升股票流動性

摩根士丹利指出，比亞迪拆細可吸引更多潛在投資者，提升股票流動性。而在市况波動下，流動量提升亦有助收窄股份買賣差價，增加市場交投量。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，比亞迪拆紅股可短期刺激股價，然而股份拆細對股東而言沒有太多實質幫助。長遠仍視乎市場及股份基本面，即使比亞迪未有涉及關稅等問題，中港股票仍然受有關負面消息影響。

另外，比亞迪繼續擴張海外市場，路透社引述比亞迪內部高管報道，集團在過往一年於歐洲戰略上出現失誤，包括未能適應當地市場，定價策略失誤及供應鏈問題，目前正調整營運策略，重組歐洲管理團隊，並聘用更熟悉歐洲市場的本地人才接手。同時，比亞迪擬將供應鏈在地化，考慮在歐洲設立更多組裝廠或電池生產基地，以降低關稅和物流成本，提升價格競爭力。

路透：比亞迪歐戰略失誤 擬重組團隊

《日經新聞》亦報道，比亞迪計劃進軍日本輕型車（K-Car）市場，將是首次針對中國以外的單一市場開發專屬乘用車型，並預計於2026年下半年正式上市。摩根士丹利認為此舉反映其全球化戰略的進一步深化，日本輕型車市場雖規模有限，但具有高度封閉性，若能成功進入，將對品牌形象及亞洲市場拓展產生有顯著助益。

明報記者

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