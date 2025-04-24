3月CPI按年升1.4% 低於預期

統計處：

進出香港交通費旅費跌所致

政府發言人表示，整體而言，3月份各主要組成項目的價格壓力仍受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持溫和。外圍價格壓力應大致受控，儘管貿易衝突加劇繼續值得關注。政府會密切監察相關情况。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升14%、煙酒上升4.4%、交通上升1.7%、住屋上升1.7%、外出用膳及外賣上升1.3%、雜項物品上升1%，以及雜項服務上升1%；綜合消費物價指數在今年3月份錄得按年下跌的類別為衣履，下跌2.8%、基本食品下跌1.5%，以及耐用物品下跌0.5%。

政府統計處續指出，在今年首季的綜合消費物價指數按年升1.6%，甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.2%、1.4%及1.2%。剔除所有政府單次紓困措施的影響，相應升幅分別為1.2%、1.6%、1.1%及1%。