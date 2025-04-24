港元緊張 金管局貼現窗借出6000萬

匯豐：或觸強方兌換保證

美匯指數昨日反彈回升至99以上水平，港匯昨日一度回落至7.76以下見7.7612（見圖1），截至晚上8時報7.75914，下跌16點子（1元等於1萬點子）。匯豐稱，市場反映今年底聯儲局減息達0.9厘的預測，加上近期美國市場波動，均減慢香港居民資產外流或做套息交易，今年2月底美元在本港銀行存款佔比，較去年底降0.7個百分點，相對港元佔比升0.4個百分點至45.5%。

今年初至上周三（16日），內地資金通過南向通淨流入逾750億美元，差不多等於去年首三季的規模，匯豐預期今年全年按年可增25%至1萬億元（約1280億美元），同時年初放寬基金互認銷售限制，亦帶動首兩個月錄144億美元資金南來，內地資金流入支持港元匯價。

今年首季港股集資按年增3倍至177億元，匯豐指本季或再有寧德時代集資達390億元，另外今年部分大型金融機構提前在5月至6月派息（見圖2），兩者同時抽緊港元流動性，現時銀行體系總結餘約445億元，將使港匯有進一步上升壓力。由於過去一年大量流金流入，香港銀行已累積約1010億元未平倉頭寸，若銀行一同向金管局出售美元換回港元，或會令港元觸及強方兌換保證7.75水平。

2020年美國減息周期，金管局合共承接逾3800億元港元買盤。匯豐認為一旦大型招股和股息派發引起的流動性緊張消退，港匯會在聯匯區間的偏強部分波動，不會持續觸及7.75，因為該行預期今年美國減息僅0.75厘，而港元貸款持續收縮惟存款持續增加，降低港元需求。