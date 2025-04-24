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經濟

摩通看好金價見4000美元

【明報專訊】「關稅風暴」引致金價上升，摩根大通發表報告，3月下旬研究了黃金需求的結構改變及地緣政治影響，提出最終金價有可能見每盎司4000美元，並在經歷4月首3周的動盪市况後更肯定此預測。金價前日一度升破每盎司3500美元，惟昨日曾從高位最多回落逾半成（見圖），截至昨晚8時左右報每盎司3335美元。

憂關稅戰經濟衰退滯脹

摩通指出，預計關稅戰引發的經濟衰退和滯脹風險將持續增強黃金的結構性牛市，預計2025年第四季金價將可達到每盎司3675美元，並將於2026年第二季突破每盎司4000美元。而且今次的預測是基於2025年漲幅之上，並體現了投資者及中央銀行的持續強勁需求，預測平均每季淨需求達710噸。

摩通認為，結合經濟、貿易和美國政策的不確定因素，以及不斷變化且更難以預測的地緣政治因素，將繼續刺激黃金購買需求。相對投資者而言，摩通認為黃金仍是2025年和2026年應對滯脹、經濟衰退、貨幣貶值和美國政策風險的最佳對冲工具之一。

該行稱，在美國加徵關稅及中美貿易戰背景下，經濟衰退風險上升，加上美國孳息率近期出現反常波動和典型風險偏好走高，為黃金投資增添助力，尤其是在其他避險資產信心動搖下，黃金將顯著受惠。

該行認為，新進入黃金市場的投資者有可能進一步擴大投資群體，人民幣可能走弱，中國散戶投資者的黃金需求仍將保持強勁。

摩通又提到，白銀在短期可能面臨更大的阻力，受累於工業需求不確定，但該行仍認為，在2025年年底前白銀價格將向每盎司39美元邁進，且預計到2025年下半年逐步出現追落後情况。

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