憧憬美對華關稅或大降 恒指升510點 北水淨沽181億 歷來第二多

明報記者

恒指昨裂口高開517點，一開市就重上22,000點，午後最多升576點，見22,138點，並企穩二萬點大關收市，報22,072點，是「對等關稅」公布以來首次。恒指全日升510點，收復20天線，升幅達2.4%，表現是1星期以來最好。科技指數曾升近3.7%，升幅是近兩星期最大，收報5049點，升150點或3.07%。國企指數收報8116點，升165點或2.08%。大市總成交略增至2606億元，是近兩星期最多。

成交增至2606億 兩周最多

科技股是昨日升市動力，雖然有報道稱小米集團（1810）推遲發布新款運動型多用途車（SUV），但股價仍升逾6.8%，是表現最好藍籌，昨收報47.45元。比亞迪（1211）計劃變相將股份「一拆三」，降低入場門檻，股價升近3.9%。機械人主題股受捧，優必選（9880）、越疆（2432）都急抽升逾17%。

內地多個電商平台一同取消「退款不退貨」，阿里巴巴（9988）升逾5%，快手（1024）亦升逾3%。憧憬中美貿易戰緩和，手機供應鏈股有買盤，舜宇光學（2382）升4%，比亞迪電子（0285）升逾5.7%，是表現第二好藍籌。

接近內地「五一黃金周」，加上廣東等多地醞釀出台支持消費方案，資金流入內需股，海底撈（6862）升逾3.5%，百勝中國（9987）急升逾10%。金價創每盎司3500美元新高之後倒跌（見另文），金礦等相關股份跟隨回吐，山東黃金（1787）瀉10.5%，周大福（1929）跌7%，是表現最差藍籌。

金價回落 周大福挫7%

雖然大市續升，「北水」趁高沽貨，中止連續6個交易日淨流入，轉為淨流出181.07億元，是逾4年來最多。資金集中沽指數，追蹤恒指的盈富基金（2800）淨賣出90.66億元，恒生國企指數ETF（2828）淨賣出67.77億元，是走資最多的首兩位。

恒指短期或上望22600

香港股票分析師協會理事溫傑相信，恒指短期或上望22,600點左右，雖然「北水」轉為淨流出，但仍需時間觀望是否成為新的趨勢，暫時資金面仍不錯；未來除了特朗普的政策，亦要觀察美國經濟會否衰退，以及上市公司第一季業績。基金公司富達警告貿易緊張局勢仍然動盪，市場波動未完，但中國經濟復蘇步伐持續，消費信心有改善，觀望政治局會議能否提供更明確政策方向。