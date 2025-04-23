基金特區：首源看好亞洲投資級美元債 受惠美元走弱 留意大馬政府本幣債

儘管美國加徵關稅推升進口成本，符昌偉預期，相關企業未必能將所增加的成本完全轉嫁至美國消費者，基於現時整體美國物價較疫前高出至少30%，惟薪金增幅卻未能跟上，已削弱不少美國消費者的購買力，由於物價最終是由供需，以及消費者購買力所決定。

美經濟倘急轉差 美聯儲或上半年減息

至於購買力方面，他指出，過去兩年不少美國消費者以疫情期間的儲蓄應付疫後急升的物價，隨着積蓄耗盡，部分消費者選擇使用信用卡支付偏高的物價，此情况未必能持續，因若家庭累積偏高債務，甚至無力償還，將減低消費需求，因此當物價偏低時加徵關稅，進口商仍有空間加價，但目前物價已處高位，進口商一旦加價，消費者的購買力不足以負擔相同的商品，便會尋找較低價的替代品，進口商為免流失市場份額，需承擔所增加的部分關稅，也限制了物價的升幅。

符昌偉續稱，關稅或會影響消費信心，對經濟的影響大於通脹，尤其是美國經濟並不如市場認為般強韌，去年不少經濟數據看來不錯，是基於拜登政府推出大量財政政策刺激經濟，並於政府部門創造許多就業機會，目前特朗普政府着手削減政府財政支出，其中包括裁減公務員，或會使經濟轉弱及失業率上升。若美國經濟急速轉差，美國聯儲局需迅速採取行動，減息以支持經濟，即有機會於今年上半年再減息，否則若太遲出手，或會對經濟構成較大的負面影響，就如一個人患病，如及時治療，會較快康復，如延誤治療，便可能要更多藥物，甚至需動手術，方能治癒。

至於該公司的基本情境預測，符昌偉表示，過去美國減息周期平均減息約200點子，因此早於聯儲局去年首次減息前，該公司已以此為預測基準，去年美息於5.5厘見頂，即息率於是次減息周期有望回落至3.5厘，3.5厘屬合理的預期，惟美國政府債務偏高，加上經濟放緩，有壓力進一步降低利率，意味此減息周期內美息或會降至3.5厘以下。理論上減息將利好債價，從而推低債券孳息，他預期美國10年期國債孳息或會因而降至4厘以下。

亞洲投資級美元債波動較低

面對前景不明的波動市，符昌偉較看好亞洲投資級別美元債，基於此類債券可受惠於區內經濟基本面相對較好，儘管美國經濟預料有所放緩，但亞洲仍是增長較快的地區，區內部分國家受惠於技術升級周期，而部分國家的國內需求仍在增長，加上通脹溫和，讓區內央行有條件減息支持經濟增長，而亞洲投資級別美元債券的信用基本面穩健，其淨槓桿率較美國投資級債券低，而亞洲（中國除外）投資級別債券違約率大部分時間均較美國同類債券為低，去年違約率維持在1%以下的低水平。

符昌偉補充，在波動性方面，過去5年亞洲投資級別美元債的波幅，較美國及其他市場同類債券為低，基於大多數亞洲投資級別美元債由具有本土偏好的區內本地機構投資者持有，如保險及退休金等，大大減少市場波動對其影響，令亞洲投資級別美元債的整體穩定性偏高，且此類債券的存續期一般較短，所面對的利率風險較低，再者由於利率偏高，區內發行人不太急於發行新債和再融資，又或轉向本地市場發債，如部分中國企業轉向選擇於發債成本較低的人民幣債市發債，因此預期今年亞洲投資級別美元債市將維持於淨贖回狀態，對此類債價有一定支持。

關稅影響不大

看好中東投資級美元債

不過，他又稱，近年環球債券的信貸利差偏窄，亞洲投資級別美元債也不例外，因此目前主要於一級市場尋找機會，如3月時馬來西亞國家石油公司（Petronas）發行美元債券，以及早前港鐵公司（0066）發行今年首批公開美元債券，除此以外，現時相對看好中東投資級別美元債，因中東受美國關稅影響不大，並且由於投資級別美元債的供應相對亞洲充足，其信貸利差往往較亞洲投資級別美元債為闊，還可留意有望受惠於美元稍走弱的馬來西亞政府債。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]