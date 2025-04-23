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蔚藍東岸東南3房 廳房同賞海景

【明報專訊】油塘昔日為東九龍工業重鎮，近年致力轉型為住宅區，近期區內居民最大喜訊，相信是區內的混凝土廠，於4月起落實停止運作，並將安排承辦商清拆工廠部件。內房五礦地產（0230）旗下已屆現樓的蔚藍東岸，最新開放一個高層向東南的3房現樓示範單位，亮點除坐擁鯉魚門海景至港島東的遼闊景致外，另一設計特點是大廳及各房間相同坐向，室內多個角落均可賞海景。

明報記者 林可為

攝影 鄧宗弘

由4幢住宅大廈組成的蔚藍東岸，於2024年初落成入伙，大部分買家已收樓。項目單位總數688伙，現有200餘伙一手餘貨待售，除8伙實用面積介乎1600餘至2100餘方呎、連平台或天台特色大戶外，其餘主要屬實用面積680至1300餘方呎、主要分佈於臨海第1、2座的3房及4房標準單位，另有為數不多的開放式至兩房戶餘貨。

可留意的是，4月起停止運作的混凝土廠，原本與蔚藍東岸相距不遠，如今落實停止營運，對改善區內空氣質素、噪音、交通擠塞等問題皆具正面作用，亦可改善蔚藍東岸個別單位的對外景觀。

混凝土廠停運 油塘空氣質素將改善

今次介紹的現樓示範單位，屬臨海第1座的16樓C室，實用面積832方呎，屬3房1套連儲物室設計；有別坊間眾多新盤單位採用開放式廚房，單位屬梗廚格局，配備法國品牌De Dietrich的煮食爐具、蒸焗爐、雪櫃、抽油煙機等配套家電。

大廳呈傳統日字形設計，感覺方正，面積估計約為220方呎，裝置近乎落地玻璃窗戶，外連26方呎露台，配合約3.1米樓層高度，室內採光度和空間感皆理想，放置6人餐枱亦綽綽有餘。

大廳呈日字形設計 採光度不俗

至於主人套房，單計寢區部分，面積估計約為110方呎，裝配有到頂衣櫃，讓戶主擁有較充裕的收納衣物空間，並設有專為女戶主而設的小巧化妝枱；放置雙人大牀後，依然空間充足。另外兩間客房，面積估計分別約為70至75方呎，可作為睡房或工作房。

前臨鯉魚門海峽 遠眺港島東

單位向東南，由於大廳（及露台），與3間房間、廚房均屬相同坐向，除可近望鯉魚門村及鯉魚門海峽外，亦可遠眺港島東杏花邨至小西灣一帶景色，兼具海景和山景，相當怡人。

蔚藍東岸屬油塘區內具規模的私宅屋苑之一，住客會所以度假酒店為設計靈感，主要設施包括戶外無邊際泳池，住戶可以一邊暢泳、一邊欣賞維港海景及享受日光浴。此外，會所的室內優閒雅座，裝置落地玻璃窗戶，住戶安坐於此品嘗一杯咖啡及輕食時，一樣可欣賞海景。

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