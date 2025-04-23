內地背景業主1480萬沽One Homantin特色戶 料蝕37%

灝景灣極低層戶呎售1.12萬 屋苑3年低

綜合市場資訊，青衣區復活節長假共錄約9宗二手買賣，而4月暫累錄28宗，料全月將少於上月錄的54宗。利嘉閣高級區域市務董事彭錦添表示，青衣指標屋苑之一灝景灣，屋苑第7座一伙極低層單位，實用682方呎3房1套間隔、連接平台，以768萬元易手、實呎11,261元，成交價料為屋苑3房戶型約3年新低、呎價亦屬屋苑約3年來最低；不過，原業主2011年以553萬元購入，持貨14年，帳面賺215萬元或39%。

另美聯助理區域經理楊浩然稱，大埔白石角逸瓏灣II第11座一伙極高層單位，實用794方呎、3房1套間隔另連665方呎天台，新近以1088萬元易手、實呎13,703元。

逸瓏灣II三房特色戶1088萬沽

楊續稱，原業主於2015年以1180.8萬元一手購入，帳面仍要蝕約92.8萬元或8%，連使費料實蝕約145萬元或12%。

港島二手成交方面，中原高級資深區域營業經理王秀芬表示，鰂魚涌太古城4月至今，暫時累錄約18宗買賣成交，其中南海閣高層H室，實用552方呎兩房間隔，望泳池及少海景，以798萬元易手、實呎14,457元，新買家為用家。原業主於2005年以352萬元購入，持貨20年，帳面賺446萬元，單位期內升值約1.3倍。