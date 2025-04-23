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經濟

香港地產

海璇II連環標售兩伙 涉資9900萬

【明報專訊】一手豪宅在復活節假期後不乏交投，部分更屬單日連沽兩伙，其中周六首輪開售西貢西沙SIERRA SEA的新地（0016），同系北角現樓豪宅海璇II，連環標售兩伙、涉資逾9900萬元，包括第1座6樓A室，實用面積1484方呎4房雙套間隔、設私人升降機大堂，連車位成交價5268.2萬元，實呎3.55萬元。

天瀧連沽兩伙 4房呎售3.76萬

同時，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區現樓天瀧，亦連環沽出兩伙、吸金8835萬元，其中第5座21樓A室，屬實用面積1382方呎4房間隔，成交價5195萬元、實呎近3.76萬元；全盤自2023年開售至今累售132伙，連車位套現總額約54.5億元。另同區由嘉華國際（0173）等發展的啟德海灣，以1221.6萬元售出第2B座12樓A室，實用面積586方呎3房1套戶，實呎2.08萬元。

ST. GEORGE'S MANSIONS三房 8600萬沽

至於位處傳統豪宅區、信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新以8600萬元（連車位），標售第1座18樓B室，實用面積1841方呎3房戶、實呎4.67萬元；項目自2020年開售至今累售110伙，佔全盤175伙約63%，套現逾93億元。

建灝旗下赤柱豪宅ONE STANLEY，去年4月推出至今累沽22伙、吸金總額逾17.7億元。

最新售出第7座3樓B室，實用面積1215方呎3房1套連天台特色戶，買家斥4380萬元連車位購入、實呎逾3.6萬元。

瑜一‧天海本月累沽99伙 套現逾11億

此外，部分已屆現樓的新盤，亦部署推售餘貨，其中華懋及港鐵（0066） 合作的何文田站瑜一‧天海，周六新一輪價單發售14伙兩房戶、另18伙招標；項目新售出第2B座9樓C室，實用面積522方呎兩房戶，以1152.98萬元成交、實呎2.2萬元。項目自本月初以現樓推出以來，項目累沽99伙，套現逾11.3億元。

相關字詞﹕瑜一‧天海 ONE STANLEY St. George's Mansions 啟德海灣 天瀧 海璇II 豪宅 新盤

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