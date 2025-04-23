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經濟
2025年4月23日星期三
股市最前線
避險續升溫 金價3500美元新高 美匯指數曾見3年低 日圓升穿140關
日本兩周沽200億美元外債
離岸人幣同業拆息見1.46厘 紀錄新低
比亞迪送紅股兼轉增股 變相一拆三 入場費或降至6.3萬
憂外賣戰燒錢影響盈利 京東美團股價齊跑輸
菜鳥推跨境綠通 協助商家佈局海外市場
恒指先跌後回穩 收市升167點 北水淨流入213億 近兩周最多
A股鈞達新能源過上市聆訊
台資國泰世華：客戶投資計劃沒變
李兆基生平展 下月免費開放
寧德時代新超充電池 5分鐘續航520公里
楊協成：增持維他奶獲董事會批准
中移動首季多賺3.5%
IMF下調全球經濟增長預測 料今年美增長大削0.9百分點 華降至4%
美聯儲線人：經濟差特朗普將歸咎局方
野村18億美元購麥格理歐美公募資產管理業務
張兆聰：三一國際V彈回高位 可留意
港元定存匯豐1個月年利率達10厘
美元定存高息精選
姜靜：傾向反彈時賣出美元
技術取勝：江西銅或回試12元支持
劉思明：恒指逆市揚 生物科技金屬礦石股受捧
周顯：「蠢子」增 港人必然沒落
湯文亮：代工廠能生存 美商將不停壓榨
SIERRA SEA周六首輪價單售318伙 收逾2.1萬票超購65倍 大手最多可買10伙
海璇II連環標售兩伙 涉資9900萬
新地恒地洪水橋/厦村項目補地價16.68億
內地背景業主1480萬沽One Homantin特色戶 料蝕37%
盛滙3070萬沽九龍兩舖 料蝕千萬
蔚藍東岸東南3房 廳房同賞海景
海濱長廊 為休憩賞景好去處
基金特區：首源看好亞洲投資級美元債 受惠美元走弱 留意大馬政府本幣債
港元定存匯豐1個月年利率達10厘
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【明報專訊】港元定存匯豐1個月年利率可達10厘，為引投資客戶，只需完成一項股票交易，便可享上述年利率。
（請看附圖）
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避險續升溫 金價3500美元新高 美匯指數曾見3年低 日圓升穿140關
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