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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：傾向反彈時賣出美元

【明報專訊】特朗普政府的政策不確定，加上對美聯儲獨立的擔憂，引發新一輪的美元資產拋售浪潮。隨着美國的經濟數據持續走軟，加上擔心貿易戰可能帶來的負面影響，華府要求美聯儲立即減息的呼聲更高。一系列舉動不僅破壞央行的獨立運行原則，還令市場擔心貨幣政策政治化。原本由於關稅戰持續、經濟數據疲軟和市場對美聯儲減息的重新定價，美元已面臨壓力，如果美聯儲的信譽進一步受到挑戰，可能會嚴重打擊對美元的信心。

另外，最近美元作為儲備貨幣和避險資產的地位亦受到市場質疑。美國保護主義措施的升溫已大大增加了經濟政策的不確定性，令美元作為世界主要儲備貨幣的地位受到威脅。同時，美國債務問題令市場不安，因此對美元資產的風險溢價要求有所提高。

最後，就外匯市場而言，若美國的增長放緩，其他國家的增長相對保持穩定（即美國例外論失效），美元可能逐漸走弱；相反，若關稅打擊全球增長的效果更顯著，美元將獲得支持。美國最新的CPI及製造業和服務業PMI等軟數據表現均放軟，新訂單和就業數據下滑，不出意外的話美國今年的增長將放緩。短期內，筆者所在研究部預期美元兌G3和避險貨幣（包括歐元、瑞士法郎和日圓）將繼續走弱。雖然美元也可能對亞洲及其他貨幣走軟，但考慮到關稅對全球增長的潛在影響，跌幅可能更溫和。就交易策略來說，我們傾向於「在反彈時賣出美元」。儘管美元短期內不太可能被其他貨幣取代，但在向更多元化的儲備貨幣體系過渡的進程中，美元有可能逐漸被削弱。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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