美聯儲線人：經濟差特朗普將歸咎局方

美10年債孳息率回落至4.4厘以下

特朗普撤換鮑威爾的威脅，加劇了美元資產在周一的沽壓。道指周一挫972點，可能成為1932年以來，最差的4月份表現。此外，特朗普就職迄今，標普500指數跌約14%，表現是自1928年有數據紀錄以來，歷任總統同期最差。美股三大指數周一急挫後，昨早段大幅反彈，道指升約600點，標普500指數及納指升逾1%。將在周二收市後公布業績的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），早段股價升3%，主要科技股上漲。作為借款成本關鍵基準的美國10年期國債孳息率，昨晚回落至4.4厘以下，但本月以來累計升約0.16厘。

澳洲交易服務提供商Pepperstone指出，任何迹象顯示美聯儲的獨立受到威脅，「都會導致全球投資者拋售美國資產，並帶來全球金融體系整體運作方式被顛覆的可怕前景」。如果這情况發生，美元的儲備貨幣地位，以及美國國債的避險價值將被抹去。

特朗普在Truth Social的帖文，闡述了他對美聯儲的看法，就是美聯儲應更積極響應總統的要求。他認為美聯儲早已政治化，例如他周一對美聯儲的攻擊，主要聚焦於去年9月，美聯儲突然宣布將利率一次過下調半厘，以防就業市場轉弱。他認為美聯儲當時減息，是為了協助民主黨在大選獲勝，而現在卻不願為特朗普政府提供同樣的支持。不過在特朗普去年11月初贏得大選後，美聯儲也接連減息兩次，每次減息0.25厘。

花旗料6月首次減息

得州共和黨前參議員Phil Gramm稱，有人「想找人救場，又或至少要找個人來捱罵」。Timiraos指出，即使特朗普沒有罷免鮑威爾，其對鮑威爾的中傷行為，對長期以來尋求不受政治影響的美聯儲來說，也可能造成持久損害。

部分分析預期，美國經濟稍後可能會因貿易戰而遇到麻煩。 花旗預測，美國經濟到6月會出現明顯的疲軟迹象，並觸發今年首次減息，全年減息次數預計多達5次。

（綜合報道）

[國際金融]