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經濟
國際金融

IMF下調全球經濟增長預測 料今年美增長大削0.9百分點 華降至4%

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）昨發布最新修訂的《世界經濟展望》，警告美國關稅政策的影響已達到百年來最高水平，並將中、美及全球經濟增長預測大幅下調。IMF最新預期，美國今年經濟增長只有1.8%，較1月的預測大幅下調0.9個百分點。IMF又將中國今年的經濟增長預測，由4.6%下調至4%。全球經濟今年增長預測則下調至2.8%，較此前預測下調0.5個百分點，而這將會是2020年新冠疫情以來最慢的增速。

IMF稱，最新報告是基於截至4月4日的事態發展所得出的「參考預測」，僅考慮到美國政府宣布的「對等關稅」，但未計入中國以外經濟體暫緩90天實施，以及暫緩智能手機等電子產品關稅的影響。IMF指出，倘計入其後美國將大多數中國商品的關稅提高至145%，促使中方對美國商品徵收125%關稅進行報復，相關措施一旦永久實施，中國和美國的GDP損失「將在2026年及以後變得更大」。

料全球5年增長3.2% 低於歷史均值

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas稱：「我們正進入一個新時代，過去80年運行的全球經濟體系正在重置。」他指出，美國政府4月2日宣布的「對等關稅」，迫使IMF放棄了當時幾乎已確定的預測，並將通常需要兩個多月的數據修訂周期，壓縮至不到10天。他形容，關稅對經濟來說是一種負面的供應衝擊， 貿易緊張形勢迅速升級，以及未來政策的「極高」不確定性，將對全球經濟活動產生重大影響，世界各地經濟增長將面臨放緩。

美通脹預測上調至3%

Gourinchas表示，若美國與其他國家之間的貿易緊張形勢升級，這將加劇不確定性，造成金融市場進一步波動，其綜合效應將進一步拖低全球增長前景。IMF預期，全球5年增長將在3.2%水平，低於3.7%的歷史均值。

IMF報告指出，考慮到關稅影響，預計通脹下降速度將低於1月預期。IMF將美國的通脹預測上調1個百分點至3%。至於發達經濟體今年的整體通脹預期則上調至2.5%，較1月的預測上調0.4個百分點。

IMF指出，經濟增長前景疲軟，已降低了對美元的需求，但迄今為止貨幣市場的調整，以及投資組合的再平衡仍然有序。不過從中期來看，如果關稅導致美國可貿易部門（tradables sector）的生產效率，相對於其貿易伙伴下降，美元實際匯率可能會貶值。但IMF預期，AI帶來的經濟收益，將在2025年至2030年間，每年推動全球產出增長約0.5%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 預測 經濟增長 國際貨幣基金組織（IMF）

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