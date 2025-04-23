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經濟

楊協成：增持維他奶獲董事會批准

【明報專訊】楊協成（星：Y03）較早前持續在市場購入維他奶（0345）股份，令人關注其增持目的。楊協成將於今午舉行股東大會，在會前其收到股東就集團投資維他奶提出連番提問，其回覆強調，增購維他奶是得到董事會的批准，認為符合董事會在2020年通過的建議，在全球主要交易所投資優質的環球或地區餐飲公司的策略，並謂維他奶股價正約處5年來低位，並預料可受惠內地經濟剌激措施。

維他奶股價5年低 料受惠內地剌激經濟

楊協成表示，截至2024年底在維他奶投資已錄3110萬坡元公平值收益，集團持有維他奶5.3%權益，屬長期策略投資，料可提供持續長線回報；連同控股股東Kuang Ming Investments Pte. Ltd持股8%，雙方共在維他奶持股13.3%。集團指維他奶的帳面值及股價在過去5年來最低，因應內地推出剌激措施，已見維他奶的表現改善。董事會又指出，若有機會出現，也會保留退出投資的彈性。

主席黃永光股東會後卸任

此外，楊協成公布，主席黃永光將於今天股東會後卸任，並由現獨立董事兼副主席，華僑銀行前高層藍宇鳴接任。另維他奶公布，昨日在市場內以平均價9.696元，回購18.4萬股，涉資178.4萬元。維他奶昨收報9.87元、跌0.8%，成交1530萬元。

相關字詞﹕Kuang Ming Investments Pte. Ltd 維他奶 楊協成

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