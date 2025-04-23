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經濟

憂外賣戰燒錢影響盈利 京東美團股價齊跑輸

【明報專訊】自京東集團（9618）高調進軍內地外賣市場後，步步進逼美團（3690）外賣一哥地位，且招數快狠準，包括推出百億補貼、商戶零佣金、為車手繳納社保等以搶車手、客戶及商家。雙方更日日上演口水戰，這些「花生」雖趣，卻令市場憂慮兩巨企燒錢互搏，最終盈利齊受擠壓，京東、美團股價周二均曾跌8%，京東全日跌6.32%、美團跌4.62%，成為表現最差藍籌股，近3個月京東、美團股價更跑輸同期恒指（見圖）。

美團否認逼騎手「二選一」

兩巨企劍拔弩張，京東在4月21日再次不點名批評，有競爭平台再次玩「二選一」遊戲，強迫外賣車手不能接京東平台的秒送訂單；美團則表態不想參與個別平台口水戰，否認「二選一」說法，更反指「某平台轉發擴散謠言」等。

京東又表示，將增加全職車手，未來3個月將招聘名額由5萬名提高至10萬名；所有因「二選一」被其他平台封殺的騎手，京東將給予足夠單量，確保收入不會下跌；若騎手有對象，京東可優先為其對象安排工作等實現「雙職工」待遇，大幅提高家庭收入。

然而，這些招數背後避不了燒錢，花旗近日一份有關美團的報告提到，京東近期進入外賣市場，將令競爭加劇；加上全險覆蓋令人工成本上升；沙特及中東擴張業務虧損擴大；經濟疲弱影響消費者消費；極端天氣亦影響司機補貼規模；以及對人工智能巨大的投入，均是美團的風險所在。

交銀國際昨發表報告指出，就內地外賣市場，短期補貼對培養用戶有利，但長期市佔率的關鍵還是在於供應鏈及運營能力的長期建設。基於美團的規模優勢以及領先的商家服務、外賣配送能力，同時考慮新會員體系有望提升用戶黏性及跨場景轉化，繼續看好美團的長期增長潛力及盈利能力。京東即時零售進入外賣意在補足消費場景，秒送頻道在京東體系的用戶滲透率長期仍有較大提升空間。

相關字詞﹕燒錢 美團外賣 京東外賣

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