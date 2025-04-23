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經濟

日本兩周沽200億美元外債

【明報專訊】日本財務省初步數據顯示，截至4月4日一周內，包括當地銀行和養老基金在內的私人機構拋售了總值175億美元的長期外國債券，隨後一周又拋售了36億美元，兩周合計逾200億美元，規模創出20年高位。《金融時報》報道稱，儘管數據未有披露沽出哪些債券，但報道引述日資大行野村高級息率分析員Tomoaki Shishido稱：「拋售的很大部分可能是美國國債或美國機構債券。」美國機構債券，通常意指由美國政府擔保的按揭證券。

分析：美股大跌觸發減持美債

Tomoaki Shishido還稱，個別日本退休基金要出貨，主要與再平衡投資組合有關，亦有可能因保險公司或銀行擬減低息率風險相關。報道指出，日資出售國際債券的舉動，反映美國市場的震動帶來的影響，橫掃全球市場的信號。美股大跌，更撼動了日資退休基金在國際債券及證券的組合持倉致其失衡，觸發到需要減持美國債券及機構債券，令組合再平衡。報道更引述分析，若干日資投資者減持美國債券，或與其委聘日資銀行的對冲盤平倉活動有關。

由於日本公營和私營部門合計持有1.1萬億美元美國國債，為美國國債最大的外國持有人，最新買賣數據被視為美國總統特朗普「對等關稅」對美債衝擊的初步風向儀。不過，評級機構穆迪經濟師Stefan Angrick認為，日資沽盤雖大，影響所及有如只帶來漣漪，不足以解釋月初債息挾升，認為今個月初沽售美國國債的主要拋售主力，應該由平倉活動所觸發。

相關字詞﹕特朗普 野村 日本財政部

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