明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
退休綢繆

財富管理

MPF多元化策略可應對波動市

【明報專訊】全球地緣政局緊張，加上貿易政策多變，環球金融市場波動加劇，今年3月份強積金（MPF）基金表現分化。有MPF供應商提醒，隨着美國關稅政策引發市場劇烈波動，個別基金或出現顯著調整，惟捕捉市場高低位非易事，且MPF為一項長達三四十年的投資，MPF成員於市况動盪時期應採取長期、多元化的投資策略。

明報記者 袁國守

參考數字化財富管理公司AQUMON 弘量智投整合的「AQUMON MPF指數系列」，於今年2月28日至3月31日期間，旗艦指數「AQUMON MPF綜合基金+通脹指數」錄得0.38%輕微跌幅（見表），表現最差的是「AQUMON MPF美國股票型基金指數」，下跌5.88%，大幅回落與美國市場普遍回調一致，尤以科技股為主的納指，因投資者信心疲弱而受壓。同樣，「AQUMON MPF全球股票型基金指數」下跌3.91%，反映全球貿易緊張局勢和經濟不確定的連鎖反應。

大中華股票基金指數上月漲0.68%

相比之下，地區性市場相關基金表現較佳。「AQUMON MPF大中華股票型基金指數」3月份上漲0.68%，儘管中國經濟面臨挑戰，但部分市場機會仍支撐其表現。期內，「AQUMON MPF亞洲股票基金指數」和「AQUMON MPF債券型基金指數」分別升0.51%和0.29%，顯示亞洲股市和固定收益資產在動盪環境中的相對韌性。AQUMON指出，分化的表現突顯強積金投資組合多元化的優勢，雖然美國和全球股市面臨逆風，但地區性和債券基金提供了緩衝，反映平衡投資策略的重要性。

IPP Financial Advisers盈加理財顧問（IPPFA）表示，地緣政治風險加劇和貿易政策轉變是市場動盪的主要催化劑，特朗普政府對加拿大、墨西哥和中國加徵新關稅，引發報復措施，加劇市場對貿易戰的憂慮，這不確定推高VIX恐慌指數至27.9，遠高於長期平均水平，顯示投資者焦慮情緒加劇。

美GDP增長預測降 惹滯脹憂慮

IPPFA指出，美國經濟數據表現疲弱，零售銷售放緩，消費者信心指數跌至57，為2022年11月以來最低，而科技股尤其是人工智能概念股如Nvidia（英偉達）（美：NVDA）出現獲利回吐，拖累標普500等主要指數。該公司續稱，聯儲局維持利率於4.25厘至4.5厘，預計全年減息約0.5個分點，雖然2月通脹率降至2.8%，低於預期，但2025年GDP增長預測從2.1%下調至1.7%，引發對「滯脹」（經濟放緩與通脹壓力並存）的擔憂。

相比之下，IPPFA表示，歐洲表現較穩定，歐元區3月通脹初值降至2.2%，為2024年11月以來新低，促使歐洲央行將3項主要利率下調0.25個百分點，存款利率降至2.5厘。該公司指出，德國宣布設立5000億歐元的基礎設施基金，未來10年投資於交通、能源和數碼化等領域，顯示積極的財政政策姿態，但歐洲各國計劃將軍費開支從GDP的1.9%提升至3.5%，反映對俄羅斯威脅及美國對北約承諾不確定的擔憂。

至於中國內地，IPPFA認為經濟挑戰持續，2月CPI按年下跌0.7%，為一年來首次出現通縮，顯示消費需求疲弱，而房地產市場繼續拖累經濟，房地產投資按年下跌近10%。雖然3月財新製造業PMI升至51.2，顯示內需略有回暖，但市場對財政刺激效果持懷疑態度，5%的全年增長目標充滿挑戰。香港方面，IPPFA表示，本港通脹環境保持溫和，今年首兩個月的基本綜合消費物價指數按年上升1.3%，與2024年12月持平。另外，IPPFA指出，吸引人才和企業的政策成效顯著，外來人口流入推高住宅租金，預期對未來通脹構成一定壓力；然而，全球主要經濟體通脹放緩，以及內地低通脹環境，有助減輕本港輸入性通脹風險，保持價格增長可控。

BCT提醒美關稅或令個別基金大跌

雖然今年首季MPF整體回報表現不錯，根據強積金諮詢機構GUM的數據，期內MPF成員人均賺9126元，接近2024年人均回報的一半（去年人均賺21,559元），但MPF供應商BCT提醒，隨着特朗普「變幻球」關稅政策引發市場劇烈波動，個別基金可能出現顯著調整，若成員希望跑贏強積金市場平均回報，需密切關注市場動態並適時調整基金配置。

不過，BCT指出，捕捉市場高位和低位並不容易，而強積金作為一項長達三四十年的投資，市場波動屬正常現象，如果投資者只想有平穩的長遠平均回報，應避免受短期情緒驅動，試圖追逐每個市場轉折位，而應專注於長期、穩定的投資策略。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點
港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點
人行連續6月維持貸息LPR不變
人行連續6月維持貸息LPR不變
金價破3400美元新高 道指早段挫800點
金價破3400美元新高 道指早段挫800點
沙特阿美比亞迪合作拓電動車技術
沙特阿美比亞迪合作拓電動車技術
國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型
國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型
獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架
獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架
富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力
富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力
貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點
貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點
中金：匯金再吸ETF A股或近見底
中金：匯金再吸ETF A股或近見底
遇見小麵加快開店 純利率降
遇見小麵加快開店 純利率降
埃森哲：代理式AI助供應鏈管理 可根據任務環境 自行規劃步驟揀工具
埃森哲：代理式AI助供應鏈管理 可根據任務環境 自行規劃步驟揀工具
宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求
宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求
中銀：CIES客一年帶來30億新資金
中銀：CIES客一年帶來30億新資金
Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長
Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長
恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約
恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：息高具防守力 中移牛55114
金子：息高具防守力 中移牛55114
張兆聰：京東攻外賣 美團受壓可博彈
張兆聰：京東攻外賣 美團受壓可博彈
張兆聰：達樂逆市強勢可留意
張兆聰：達樂逆市強勢可留意
伍禮賢：紫金礦業受惠金價持續上行
伍禮賢：紫金礦業受惠金價持續上行
涂國彬：美元資產受質疑 金價新高自可期
涂國彬：美元資產受質疑 金價新高自可期
陳大為：拆解美銀首季消費金融表現
陳大為：拆解美銀首季消費金融表現
袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒
袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒
簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局
簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局
善用母親節自助餐早鳥優惠
善用母親節自助餐早鳥優惠
Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資
Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資
鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊
鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊
陳正犖：小心美元技術反彈
陳正犖：小心美元技術反彈
許健生：InnoEX助港邁向國際創科中心
許健生：InnoEX助港邁向國際創科中心
KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險
KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之一）
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之一）
袁國守：港股長假後料先反覆上落
袁國守：港股長假後料先反覆上落
林少陽：二世古酒店破產對投資啟示
林少陽：二世古酒店破產對投資啟示
技術取勝：阿里200天線有支持
技術取勝：阿里200天線有支持
李聲揚：新地財務穩健 數據消除坊間亂語
李聲揚：新地財務穩健 數據消除坊間亂語
蔡金強：「川皇」面對的三面夾擊
蔡金強：「川皇」面對的三面夾擊
艾雲豪：從《抓娃娃》看都市教培的荒誕
艾雲豪：從《抓娃娃》看都市教培的荒誕
李順威：基金經理調查：硬着陸機率急升
李順威：基金經理調查：硬着陸機率急升
劉思明：食物飲品股強勢 青島啤向好
劉思明：食物飲品股強勢 青島啤向好
瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249
瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249
摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597
摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597
周顯：利用關稅推動產業回流難有着數
周顯：利用關稅推動產業回流難有着數
王弼：捱得過新冠 何懼貿易戰
王弼：捱得過新冠 何懼貿易戰
曾淵滄：泡泡瑪特業務不受累關稅戰
曾淵滄：泡泡瑪特業務不受累關稅戰
湯文亮：銀主盤很少優質物業
湯文亮：銀主盤很少優質物業
陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險
陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險
廖偉強：樓市挑戰與機遇並存
廖偉強：樓市挑戰與機遇並存
布少明：樓市蓄力 伺機破局
布少明：樓市蓄力 伺機破局
王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展
王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展
SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售
SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售
復活節一手成交百宗 按年跌五成
復活節一手成交百宗 按年跌五成
上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費
上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費
買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶
買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶
上月商舖租賃344宗 按月升13%
上月商舖租賃344宗 按月升13%
天瀧望煙花海景 擁豪宅氣派
天瀧望煙花海景 擁豪宅氣派
緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬
緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬