上月商舖租賃344宗 按月升13%

中原（工商舖）認為，內地旅客流量增加，以及本地消費需求回升，推動租務市場活躍。

涉成交額3505萬 增近四成

據中原（工商舖）統計，3月錄得344宗舖位租務成交，按月升12.8%，惟按年跌約5.8%；成交金額錄約3505萬元，按月增38.8%，按年則升約1.4%。較矚目租務成交，包括尖沙嘴亞士厘道裕華國際大廈1至3樓，面積逾2.68萬方呎，前身為美國體育用品及運動鞋零售商Foot Locker，新近由日本美妝旗艦店@cosme進駐，成交月租約80萬元，平均呎租約30元，較高峰期租金下跌逾半。

紅磡工廈銀主盤單位叫2300萬

商舖空置率方面，中環最新錄6.96%，按月升0.05個百分點；尖沙嘴錄6.15%，按月則跌0.02個百分點；另銅鑼灣、旺角商舖空置率，按月分別升0.05及0.02個百分點。

另美聯工商高級區域營業董事文啟軒表示，該行獲委託代理紅磡鶴翔街工廈維港中心第1座高層09室銀主盤放售事宜，單位面積約6597方呎，以意向價約2300萬元計，每方呎為3400餘元，單位目前處交吉狀態。