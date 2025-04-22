王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展

措施有如當年本港政府為打擊樓市炒風而推出一系列的調控措施有異曲同工之妙，希望讓市場由投機者回歸至真實用家或長線投資者主導，但成效有待驗證。

打擊「黃牛黨」的做法本質上是將商品分配給真正有需要的市民，而非轉售圖利者，讓筆者想起香港政府過去十多年推出的樓市「辣招」。值得關注的是，上述行政手段雖短期抑制炒風，但也扭曲市場生態，形成「冰封市場」現象，樓市成交量持續尋底。

直至2024年2月政府全面「撤辣」，樓市重見起色，市場再度注入動力，但未有重蹈炒賣覆轍，反觀，不少換樓客趁機升級置業，形成良性的市場循環。

今年初，政府乘勢推出新措施，將400萬元以下物業的從價印花稅劃一減至100元，助市民上車置業，發展商順應時勢加快推盤節奏，推出400萬元以下的單位搶攻市場，不僅令首置客受惠，更吸引大量租客「轉租為買」，可見後辣招時代，樓市主導權逐步從炒家手中重返真實用家，或長線投資客，趨向更健康發展。

儘管近期外圍經濟波動加劇市場觀望情緒，惟本港樓市在資金避險需求及低息環境支撐下仍保持穩健，展現其韌性，更受資金青睞。市場普遍預期美國聯儲局年內或重啟減息，本港低息環境有望延續，增強買家入市動力及信心。政府未來應更着力於優化土地供應彈性、完善置業階梯配套，以保樓市長遠穩健發展。

香港置業研究部董事

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[王品弟]