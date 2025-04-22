瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249

【明報專訊】騰訊控股（0700）最新宣布推出「外貿新征程助跑計劃」，預料透過小程序、微信小店等渠道支援外貿企業拓展國內外市場，有望可以為外貿企業新增1000億元人民幣銷售規模。ATM中騰訊控股近日的股價有所反彈，表現相對較為硬淨，上周四股價升2.2％或10元，收報458元，暫時企穩450元水平以上，全周升3.3％。如投資者看好騰訊，可留意騰訊牛證（64249），收回價424元，行使價420.8元，2025年9月到期，有效槓桿約11倍；或騰訊認購（29182），行使價540.5元，2025年7月到期，有效槓桿約9.2倍。相反，如投資者看淡騰訊可留意騰訊熊證（63369），收回價490元，行使價493.2元，2028年3月到期，有效槓桿約15倍；或騰訊認沽（13818），行使價374.88元，2025年8月到期，有效槓桿約6.7倍。
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