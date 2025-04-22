報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年4月22日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點
人行連續6月維持貸息LPR不變
金價破3400美元新高 道指早段挫800點
沙特阿美比亞迪合作拓電動車技術
國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型
獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架
富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力
貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點
中金：匯金再吸ETF A股或近見底
遇見小麵加快開店 純利率降
埃森哲：代理式AI助供應鏈管理 可根據任務環境 自行規劃步驟揀工具
宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求
中銀：CIES客一年帶來30億新資金
Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長
恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約
環球經濟數據
金子：息高具防守力 中移牛55114
張兆聰：京東攻外賣 美團受壓可博彈
張兆聰：達樂逆市強勢可留意
伍禮賢：紫金礦業受惠金價持續上行
涂國彬：美元資產受質疑 金價新高自可期
陳大為：拆解美銀首季消費金融表現
袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒
簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局
善用母親節自助餐早鳥優惠
Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資
鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊
陳正犖：小心美元技術反彈
許健生：InnoEX助港邁向國際創科中心
KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之一）
袁國守：港股長假後料先反覆上落
林少陽：二世古酒店破產對投資啟示
技術取勝：阿里200天線有支持
李聲揚：新地財務穩健 數據消除坊間亂語
蔡金強：「川皇」面對的三面夾擊
艾雲豪：從《抓娃娃》看都市教培的荒誕
李順威：基金經理調查：硬着陸機率急升
劉思明：食物飲品股強勢 青島啤向好
瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249
摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597
周顯：利用關稅推動產業回流難有着數
王弼：捱得過新冠 何懼貿易戰
曾淵滄：泡泡瑪特業務不受累關稅戰
湯文亮：銀主盤很少優質物業
陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險
廖偉強：樓市挑戰與機遇並存
布少明：樓市蓄力 伺機破局
王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展
SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售
復活節一手成交百宗 按年跌五成
上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費
買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶
上月商舖租賃344宗 按月升13%
天瀧望煙花海景 擁豪宅氣派
緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬
MPF多元化策略可應對波動市
劉思明：食物飲品股強勢 青島啤向好
【明報專訊】港股在大跌後進入修復期，市場情緒逐步回穩，而踏入4月下旬，恒指的走勢能否再次上演去年同期轉強一幕值得關注。
上 / 下一篇新聞
港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點
人行連續6月維持貸息LPR不變
金價破3400美元新高 道指早段挫800點
沙特阿美比亞迪合作拓電動車技術
國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型
獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架
富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力
貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點
中金：匯金再吸ETF A股或近見底
遇見小麵加快開店 純利率降
埃森哲：代理式AI助供應鏈管理 可根據任務環境 自行規劃步驟揀工具
宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求
中銀：CIES客一年帶來30億新資金
Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長
恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約
環球經濟數據
金子：息高具防守力 中移牛55114
張兆聰：京東攻外賣 美團受壓可博彈
張兆聰：達樂逆市強勢可留意
伍禮賢：紫金礦業受惠金價持續上行
涂國彬：美元資產受質疑 金價新高自可期
陳大為：拆解美銀首季消費金融表現
袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒
簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局
善用母親節自助餐早鳥優惠
Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資
鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊
陳正犖：小心美元技術反彈
許健生：InnoEX助港邁向國際創科中心
KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之一）
袁國守：港股長假後料先反覆上落
林少陽：二世古酒店破產對投資啟示
技術取勝：阿里200天線有支持
李聲揚：新地財務穩健 數據消除坊間亂語
蔡金強：「川皇」面對的三面夾擊
艾雲豪：從《抓娃娃》看都市教培的荒誕
李順威：基金經理調查：硬着陸機率急升
劉思明：食物飲品股強勢 青島啤向好
瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249
摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597
周顯：利用關稅推動產業回流難有着數
王弼：捱得過新冠 何懼貿易戰
曾淵滄：泡泡瑪特業務不受累關稅戰
湯文亮：銀主盤很少優質物業
陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險
廖偉強：樓市挑戰與機遇並存
布少明：樓市蓄力 伺機破局
王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展
SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售
復活節一手成交百宗 按年跌五成
上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費
買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶
上月商舖租賃344宗 按月升13%
天瀧望煙花海景 擁豪宅氣派
緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬
MPF多元化策略可應對波動市
港股每手拆細涉兩難題 短期難諮詢 需升級系統研收費模式 港交所：將考慮不同方案優點
人行連續6月維持貸息LPR不變
金價破3400美元新高 道指早段挫800點
沙特阿美比亞迪合作拓電動車技術
國泰向同業薦用EFF 推動數碼轉型
獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架
富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力
貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點
中金：匯金再吸ETF A股或近見底
遇見小麵加快開店 純利率降
埃森哲：代理式AI助供應鏈管理 可根據任務環境 自行規劃步驟揀工具
宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求
中銀：CIES客一年帶來30億新資金
Workday：中資紛外闖 帶動客戶增長
恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約
環球經濟數據
金子：息高具防守力 中移牛55114
張兆聰：京東攻外賣 美團受壓可博彈
張兆聰：達樂逆市強勢可留意
伍禮賢：紫金礦業受惠金價持續上行
涂國彬：美元資產受質疑 金價新高自可期
陳大為：拆解美銀首季消費金融表現
袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒
簡慧敏：《預算案》以新安全格局保障新發展格局
善用母親節自助餐早鳥優惠
Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資
鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊
陳正犖：小心美元技術反彈
許健生：InnoEX助港邁向國際創科中心
KGI凱基：美消費信心弱 突顯經濟潛在風險
周家俊：企業品牌與老闆IP綑綁策略（二之一）
袁國守：港股長假後料先反覆上落
林少陽：二世古酒店破產對投資啟示
技術取勝：阿里200天線有支持
李聲揚：新地財務穩健 數據消除坊間亂語
蔡金強：「川皇」面對的三面夾擊
艾雲豪：從《抓娃娃》看都市教培的荒誕
李順威：基金經理調查：硬着陸機率急升
瑞銀亞洲：股價相對硬淨 騰訊牛64249
摩根大通亞洲：趁低築好倉 小米購13597
周顯：利用關稅推動產業回流難有着數
王弼：捱得過新冠 何懼貿易戰
曾淵滄：泡泡瑪特業務不受累關稅戰
湯文亮：銀主盤很少優質物業
陳永傑：風高浪急 資金泊物業避險
廖偉強：樓市挑戰與機遇並存
布少明：樓市蓄力 伺機破局
王品弟：後「辣招」時代 樓市健康發展
SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售
復活節一手成交百宗 按年跌五成
上水舊樓變勞工宿舍 牀位2400元起租 獅峰地產：設近540牀位 租金包水電費
買家「一炮過」229萬購AVA 228迷你戶
上月商舖租賃344宗 按月升13%
天瀧望煙花海景 擁豪宅氣派
緻藍天交投靜 3房呎價1.1萬
MPF多元化策略可應對波動市
prev
next