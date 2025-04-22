陳正犖：小心美元技術反彈

然而，重新關注美國國內減稅和放鬆不同行業監管等利好經濟增長因素，可能有助於減輕這些擔憂。我們還發現一個有趣現象，即使經歷了數日的下行壓力，美匯指數暫時未明顯跌穿並持續低於99，某程度上反映仍有力維持在2021年後建立的100至110區間。

美元兌瑞郎再下跌空間料有限

美匯指數短期內或反彈測試101.3附近的阻力位，後市去向關鍵留意99水平。

自4月初以來，美元兌瑞士法郎下跌約7%，可能是近期美元疲軟和避險需求共同作用的結果。

不過我們認為，現階段進一步下跌的空間似乎有限。

瑞士債券收益率目前是七國集團中最低，短線避險需求似乎正在喘定。從技術走勢分析，美元兌瑞郎自本月初以來一直處於超賣區域，短期或出現溫和反彈，初步支持位留意0.80，反彈顯著阻力位在0.8620附近。

渣打香港財富方案投資策略主管

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[陳正犖 匯市前瞻]