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經濟
鍾慧欣 投資先鋒

投資策略

鍾慧欣：A股獲「國家隊」支持 聚焦內需板塊

【明報專訊】自4月2日美國宣布加徵關稅以來，市場大幅波動，加劇了對市場及全球經濟前景的不確定。經過約一周的混亂及政策反覆更改後，我們認為特朗普已向市場展示了最極端的關稅方案，因此市場短期底部可能已於4月9日出現。目前很清楚的一點是，美國長期國債遭對冲基金及外資拋售，導致孳息急升，這正是特朗普政策的「痛點」所在，因有關政策原本的主要目標正正是壓低美債孳息率。

儘管未來關稅政策仍可能變動，我們預期特朗普將從4月9日宣布的極端方案中逐步撤回，並持續與各國談判。市場波動加劇已打擊消費者、企業及投資者信心，同時美國經濟陷入衰退的風險正在上升。雖然這並非我們的基本情境，但滯脹風險的確不能完全被排除在外。短期內，我們預期股市將於10%至15%的波幅區間內上落，直至貿易談判方向更為明朗為止。同時，美元料將持續疲弱，而在市場出現聯儲局的「保底」信號前，美債孳息曲線或將進一步變得陡斜。

中國正處於此次貿易戰的核心，儘管中國經濟勢必受高關稅影響，但與以往比，中國在積極拓展與其他地區的貿易下，現時對美國的出口依賴已經降低，並且有能力提早推出更多貨幣及財政工具以緩解影響。企業亦積極回購股份，「國家隊」資金亦入市護盤。然而，在有實質談判結果前，內地和香港市場大概會將在4月2日至4月9日期間的水平區間內波動。

日圓升值或成美方貿談訴求

投資者料仍將聚焦於內需相關板塊，例如本地消費與科技國產化等主題，中國A股市場整體亦將有望受惠於企業回購及「國家隊」資金的支持。

亞洲（日本除外）股市方面，受美國關稅政策影響，出口導向型經濟體如台灣、新加坡所受到的影響尤其明顯。然而，美元疲弱為區內帶來支持，特別是東南亞國家，這些國家的貨幣此前大幅貶值後，現時有空間透過減息支持經濟。另外，美國對鋼鐵與鋁產品加徵25%關稅，加上OPEC增產導致油價下跌，以及因衰退風險升溫使需求預期降低，均對新興市場構成壓力。

至於日本市場，隨着美債遭大量拋售令美元走弱、資金流向避險貨幣，都導致日圓顯著升值。即使日圓已顯著升值，鑑於薪資增長持續推升通脹，日本央行仍有可能進一步加息。同時，我們亦認為在美日貿易談判中，讓日圓升值將是美方其中一項訴求。

亞洲高收益債具吸引力

債券方面，美國長債孳息大幅上升對亞洲長年期投資級債券造成壓力。然而，整體息差仍維持穩定，因為大多數亞洲投資級債券的現金流具有較強韌性，整體需求仍然穩健。隨着息差擴闊，亞洲高收益債券的絕對收益率相對具吸引力，尤其相較於美國同類債券更為優勢。

至於黃金，價格持續創新高，顯示市場避險需求強烈。在美國資產（包括美債）遭遇拋售之際，黃金已成為市場首選的避風港。各國央行亦持續增持黃金儲備，以因應美元與美國資產所附加的風險溢價。不過，若美債孳息進一步上升，或市場對聯儲局「保底」預期升溫，則黃金面臨獲利回吐壓力。

相較於傳統單一資產或均衡投資組合，多元資產策略可望更有效地降低投資組合的波動性。然而，近期風險資產（如股票、信貸及商品）之間的相關性顯著上升，在當前的市場不確定下，爭取收益將成為投資回報的重要來源之一。

惠理基金首席投資總監－多元資產投資

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鍾慧欣 投資先鋒]

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