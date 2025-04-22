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經濟
Vincenzo Vedda 投資放大鏡

投資策略

Vincenzo Vedda：告別「美股七雄」時代 宜分散投資

【明報專訊】自美國總統特朗普公布影響深遠的關稅計劃後，環球股市應聲下挫。我們已下調美國GDP增長預測0.6個百分點，通脹或會上升1個百分點，預計歐洲經濟增長或較預期低0.4個百分點，中國更可能減少1.3個百分點。現時營商環境令企業投資日益困難，既無明確方向可循，亦難以為未來事態發展建立防禦機制。

要緩解經濟和市場受到的負面衝擊，各方至少需要在「達成協議」過程中，撤銷部分已公布的關稅；否則，環球經濟或陷入類似石油價格危機的困境。若情况持續，該行將需大幅下調盈利預測、估值和目標價。

早前投資者覺得投資「美股七雄」，即蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、Meta（美：META）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）必定獲得豐厚回報，但這個時代已然結束，我們正面臨根本性轉變。市場此輪調整再次突顯分散投資的重要性，無論是在股票類別之內，還是跨越所有資產類別。

歐股前景或較美股佳

由於關稅令產品變得更昂貴，這意味着通脹率將會上升，尤其是在美國，近期物價升幅似乎比歐元區更加頑固。與大多數「傳統」危機情况不同，以往央行通常會透過減息來應對，但今次未必會積極減息。美國聯儲局主席鮑威爾早前在弗吉尼亞州阿靈頓的講話中，對減息的態度保持低調。

美股方面，雖然外界普遍預期美國政府會加徵關稅，但實際幅度仍令人意外，拖累市場急挫。美國企業的盈利動力仍相對穩健，但繼續被高估值拖累。只有關稅迅速減少甚至取消，股價才有望回升。至於歐股，受美國政府宣布徵收關稅影響，歐洲股市出現跌勢，抵消了首季度的所有升幅。我們策略性上調歐洲股票的評級，因為其相對前景似乎優於美股。

另外，美國政府徵收的關稅料將衝擊日本經濟，日股面臨壓力。然而，日本經濟基本面持續向好，股東回報率日益改善，通脹回歸料繼續成為結構性推動力。

至於固定收益投資，美國10年期國債孳息料顯著回落。市場憂慮衰退風險觸發資金湧入債市，10年期美債孳息率曾短暫跌穿4厘關口，較2025年初4.8厘高位明顯回軟。

資金避險 黃金料受追捧

另外，關稅及相關不確定近期顯著削弱美元兌歐元表現。我們預計美國及海外投資者可能進一步調整過去數年偏重的美元持倉，美元因而可能延續弱勢。此外，經濟放緩隱憂、地緣政局風險疊加減息預期，多重因素支撐金價上行。在市場極度脆弱的環境下，黃金作為避險資產料備受追捧。

DWS全球首席投資總監

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Vincenzo Vedda 投資放大鏡]

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