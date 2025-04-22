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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：五一黃金周將至 旅遊股落鑊炒

【明報專訊】港股經歷4月7日「黑色星期一」大插3000點後，跌勢算是喘定下來，雖難言是轉勢，但中美關稅戰最激烈一幕應已上演。然而，有分析擔心，中美衝突未止，往後可能爆發貨幣戰和金融戰，所以此刻市場氣氛仍由消息和政策主導，公司基本分析暫只可視之為輔助工具。短期有什麼可炒？旅遊概念股值得諗諗，除因五一黃金周將至，受關稅戰打擊亦有限，個別本身更是內需股，有望受惠谷消費政策。

一連4天的復活節假期過去，下周四（5月1日）輪到勞動節接力，有別於本港只有一天假期，內地五一黃金周是一連5天的，其間出行和消費料遠較平日熾熱。有多熾熱？途牛數據顯示，今年內地五一出遊人次料按年翻倍，國內長線遊佔四成，出境短線遊佔比三成。

此外，根據同程旅行（0780）上周發布的《2025年「五一」旅遊趨勢洞察報告》，預期今年五一假期的旅行熱度，或將達到2023年以來五一假期的峰值。再者，中美角力下，熱錢持續避開受貿易戰影響的板塊，除了上周本欄提及的內需行業，旅遊股亦具「避難」概念。

攜程同程料不受商品關稅影響

換言之，旅遊平台、航空、機場、酒店及餐飲股等，短期有機會借五一黃金周走高，上周已見起動。還值得留意，近日商務部等9部門聯合印發了《服務消費提質惠民行動2025年工作方案》，當中提出48條具體任務舉措，涵蓋餐飲、住宿、健康、文化娛樂、旅遊休閒及體育賽事等主要行業領域，可見旅遊發展屬國策大方向。

個股方面，旅遊平台股直接得益於黃金周，炒開港股的散戶定「反射神經」想到攜程（9961）和同程，前者年初至今跌近17%，後者則累漲逾22%，單論年內股價表現，高下立見。不過，說得是短炒，概念先行，暫「不用分那麼細」，况且攜程和同程理應都不受商品關稅影響，可各買一注。

至於航空及機場股，雖然復活節長假期前已「起飛」，但美國關稅或令內地航空公司的維修成本上升，加上有消息稱中央下令停止接收美國波音公司的飛機，內地航空企業的運力難免受影響。再者，人民幣持續貶值，會增加外債匯兌損失，基於面對多重不利因素，估計中資航空股反彈力度有限，值博一般。

華住望衝上29元 農夫山泉或見39元

反觀，參考近日高盛列出潛在受惠更多寬鬆政策出台的中資股名單，當中的酒店股華住（1179）及樽裝水龍頭農夫山泉（9633），似乎更值博，除直接受惠黃金周大批內地民眾出遊外，本身屬內需股（以農夫山泉計），而內地不時推刺激消費措施，相信不難獲資金青睞，炒起來也較有譜。華住近日顯著反彈，若守穩26元有望衝上29元。農夫山泉方面，去年其茶飲料業務首次超越水業務成為最大收入來源，反映產品結構轉型成功，現水位約35至36元可買入，博彈上近半年區間頂部約39元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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