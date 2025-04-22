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經濟

恒地可持續發展貸款佔比三成 利率可減4至6點子 剛與星展簽約

【明報專訊】隨着2030年的減排目標逐漸貼近，愈來愈多企業願意投放更多資源實踐可持續發展。星展香港與恒基地產（0012）於本月簽訂總值50億元的雙邊多期可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款。恒地執行董事及首席財務總監馮孝忠表示，資金用於鞏固集團可持續發展的目標，可獲寬減4至6個點子（1厘等如100點子）的借貸利率，現已與11間銀行取得可持續發展掛鈎的融資，佔集團總貸款額逾三成，期望逐步擴大綠色融資。

明報記者 鄺海盈

該筆貸款旨在推動恒地的可持續發展及社會責任相關項目，雙方依據恒地目前在環境、社會及管治（ESG）方面制定一套可持續發展績效指標。馮孝忠稱，貸款用於的項目達到有關的綠色標籤認證，當中包括WELL核心體認證、中國健康建築設計標籤認證、綠色建築環評認證、零廢棄物認證、中國綠色建築標籤認證等，並維持香港品質保證局（HKQAA）AA認證，另亦設指標降低建築工地事故率，保證每1000名建築工人的意外少於7宗，而行業平均為20宗。

設指標降建築工人意外宗數

總額達50億元的融資涵蓋4年及5年期可持續發展掛鈎貸款，分別為20億元及29億元；以及一筆1億元的社會責任貸款。有關社會項目用於南昌及太子的社區客廳，為附近劏房提供設備齊全的客廳、廚房、自修室，令他們有在家較溫暖的感覺。社會貸款要求資金必須用於合格社會項目，例如可負擔的住屋、基層生活設施、基本服務需求、青少年支援，以及面向特定的社群，包括低收入人士、弱勢社群及老齡化的群體。

去年恒地落成的中環新地標The Henderson注入大量可持續發展元素，馮孝忠指出，該項目亦是由綠色資金支持。目前是全港獲最高分的ESG建築，在綠色、健康、智能辦公室，以及可持續生活領域中獲得不同的認證。而The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，被打造為集創新及可持續元素的藝術花園，則同由星展簽發保證函，取得路政署及康文署批准。他續指出，恒地投獲的中環新海濱3號用地亦會循着綠色發展方向規劃，希望達到The Henderson一樣或以上的標準。

星展：要求借款方每年做外部驗證

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇稱，在提供這類綠色貸款時，銀行會與第三方專業機構展開合作，根據國際標準對借款方所選定的可持續發展績效目標做評估。同時，銀行亦會密切監察借款方的ESG表現，並要求借款方至少每年聘任外部評審機構驗證其可持續發展績效目標的表現，就目標的達成情况對利率和費用作相對調整。

陳智勇又提到，在過去數年，可持續融資產品，如可持續發展掛鈎貸款、綠色貸款和可持續發展債券的需求已經逐步增長。星展香港看到不少企業客戶對星展提供的可持續發展融資方案甚感興趣，這不僅出現於房地產等傳統行業，亦包括其他行業，例如食品和農業、能源，以及汽車等行業。早前星展香港亦與港鐵公司（0066）簽署一筆為期5年、總額達10億元的可持續發展表現掛鈎循環貸款。陳智勇預計，這類貸款在各個行業將會愈來愈普及，並增加採納可持續融資解決方案。

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