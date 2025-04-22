宏觀環境未明 不減客戶對AI轉型需求

俞毅表示，自從DeepSeek技術出現，不少企業高層開始主動關注AI的應用，這種「由上而下」的推動方式，與過去主要由底層部門進行概念驗證截然不同。另外，數碼轉型亦走到轉捩點，像是數字化營銷、全渠道等已經推行多年，但在某些核心領域，如「高度個人化」（hyper-personalization），原有技術已遇到瓶頸。

他舉例，傳統藥廠過去主要依賴透過醫院渠道與藥品代表來販售新藥，惟該模式現在面臨價格競爭激烈、監管日益嚴格等挑戰，因此「病人參與」（patient engagement）變得非常重要。製藥公司開始尋求透過AI加強醫生、藥品代表與病人之間的互動關係，讓病人能更了解自身病情與用藥選擇，也讓推廣過程變得更有效率、更貼合個人需求，「不再只是單純的藥品買賣」。