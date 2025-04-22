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經濟
新股巡禮

遇見小麵加快開店 純利率降

【明報專訊】你曾遇見嗎？我指專營一系列麻辣口味麵食的遇見小麵，一如其他內地餐飲品牌食肆，遇見小麵也計劃來港IPO，招銀為獨家保薦人。根據招股文件，截至最後實際可行日期（4月5日），集團於內地22個城市開設374家餐廳，並於香港有6家分店。不過若筆者從OpenRice網站資料所得，香港分店最新已增至7家，較去年底新增4家，在港開店速度相當驚人，但分店增長快，單店「吸金」能力卻見減弱。

撰文 旻晞

根據弗若斯特沙利文的資料，就2024年總商品交易額而言，遇見小麵為中國第一大川渝風味麵館經營者及第四大中式麵館經營者。在2024年中國前十大中式麵館經營者中，2022年至2024年的總商品交易額年複合增長率最高。增長快，是因為其近年開店速度明顯加快，2022年新開店43家，按年增長28%；2023年新開店92家，淨增長48%；2024年新開店120家，淨增長43%，至於閉店率過去3年分別是4.5%、5.9%及4.8%。遇見小麵早於2019年引入特許經營店制度，截至去年底，特許經營店佔總店數的22%左右。遇見小麵指出，特許經營模式作為集團未來發展的「三頭馬車」之一，擬繼續擴大特許經營餐廳網絡，並逐步提高特許經營餐廳的比例。

67%餐廳位於廣東 港設分店

據資料，內地中式麵館市場高度分散，按2024年總商品交易額計，前五名參與者僅佔市場份額的2.9%，對市場定價能力無從談起，這又與中式麵館進入門檻較低有一定關係。

遇見小麵創辦人之一宋奇曾於麥當勞及百勝中國（9987）任職，對標準製食品流程管理有一定經驗，及後將麵的辣度、軟硬作統一標準烹調，其於2014年廣州成立第一家分店，於廣東菜陣營以川渝特色小吃重慶小麵殺出血路。重慶小麵是一系列麻辣口味的主食，起源於山城重慶。作為以重慶小麵系列為主打的中式餐飲連鎖品牌，遇見小麵產品已擴展到各種辣與不辣的菜品，涵蓋麵條、米飯、小吃和飲料。

截至4月初，集團仍是以廣東省為「大本營」，約250家或67%分店位於廣東省內（包括廣州117家、深圳82家）、其次為北京市的52家、上海的25家，可見集團的擴張計劃以一線城市為首要目標。

單店日均銷售降 訂單平均消費跌

分店數目快速增長，去年收入亦按年升44%，但盈利增幅卻不及收入增速，只為32%，純利率由2023年的0.6%降至去年的0.5%，利錢本不多，更見進一步減弱。翻查單店數據，去年遇見小麵整體單店日均銷售額呈下降趨勢，由2023年的1.39萬元，跌至1.24萬元，跌幅達10.6%，還不要忘記，去年香港分店首度作出貢獻，相較內地一線及新一線城市單店日均銷售額1.24萬元，香港分店的金額高達5.12萬元，但仍然無助提升整體單店日均銷售額；另一數據是單店訂單平均消費額，2022年至2024年這3年數據分別為36.1元、34元及32元，逐年下跌，某程度反映內地餐飲食肆價格競爭之劇烈，「內捲」驚人。

遇見小麵解釋訂單平均消費額下跌，主要是其主動降低菜單價格，為顧客提供更物美價廉的用餐體驗，以吸引顧客及增加整體消費額，雖則這策略配合分店大幅提升的確令集團收入、總交易額增加，但長遠下去，菜價還有多少下調空間？

目前遇見小麵營運模式仍以直營店為主，並以堂食餐飲為主要收入來源，至於外賣業務收入過去兩年維持佔總收入的15%，同期相關收入增幅分別為89%及45%，但與此同時，同期支付予第三方線上外賣平台服務費升幅卻分別高達93%及48%，或反映外賣業務利潤空間有所收窄。

內地不論堂食、外賣利潤空間既受壓，一方面唯有急促擴張分店網絡規模，增加收入同時，能獲取規模效益減省平均成本，另一方面，進軍海外市場亦是常見策略。

事實上近年內地餐飲品牌有能力者莫不進軍海外，尤以香港為首要目標，為什麼？就是同一菜式，在香港叫價可高於內地一倍。就以遇見小麵為例，內地分店平均消費額為大約31元，香港則「承惠」60.4元。若能於香港這麼競爭激烈的市場立足，進軍海外亦已非紙上談兵。當然，結果如何仍待觀察。例如即使港人相當喜愛的日式餐飲文化，近年亦有部分日本「過江龍」也「倦鳥知返」，或收縮本港業務規模或完全撤出香港。內地品牌南下，港人卻北上消費，互相錯過。

引入九毛九碧桂園百福控股等

遇見小麵自2014年在廣州開設第一家麵館後，計及天使輪融資至今一共有8輪融資，最後一次B+輪融資於2021年9月完成，先後引入九毛九（9922）、碧桂園（2007）、百福控股（1488）等股東。而截至最後實際可行日期，集團控股股東淮安創韜持有公司股份49.04%，而淮安創韜則分別由兩位創辦人宋奇及旭翔分別持有66.67%及33.33%股權。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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