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經濟
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中金：匯金再吸ETF A股或近見底

【明報專訊】富達國際亞洲經濟分析師劉培乾在上文分析，自從2018年中美貿易關係轉趨緊張以來，中國已積極將供應鏈分散至更多貿易伙伴，涵蓋東盟、拉丁美洲及非洲等地區，減低出口美國的比重，目前或能夠承受較高的關稅壓力；與此同時，中國去年第四季起已以提振國內消費及培育新質生產力為要務，以抵消部分外來壓力。中金公司則認為，中央匯金公司等前周一（本月7日）再度增持A股交易所買賣基金（ETF），助力穩市場穩預期，故中期來看，目前可能是市場的偏底部區域。

中金公司指出，美國總統特朗普4月2日宣布實施「對等關稅」引發全球資產大幅波動，避險情緒傳染下，4月7日A股出現明顯調整，上證指數和滬深300跌幅均超過7%，屬2020年2月以來的最大單日跌幅，港股恒指更大跌13.2%，為1997年以來的最大單日回調。當日盤中，中央匯金公司發布公告表示堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了ETF，未來將繼續增持；當日晚間，中國誠通集團和國新集團也公告增持ETF，以及中央企業股票和科技創新類股票。

根據中金公司研究，結合歷史經驗，匯金等增持股票往往出現在A股市場面臨流動性風險和資金面負反饋的階段。該行指出，從最終的行為效果看，匯金增持ETF後，雖然在超短期內不排除市場可能仍有一定波動，但是隨後指數基本呈現逐步企穩迹象，並且中期來看往往是市場的偏底部區域。

匯金去年2月初入市 A股即見底回升

中金公司解釋，歷史上匯金等資金入市對於對冲風險、提振市場信心有積極意義。A股當前從投資者結構層面，成交仍以個人投資者為主，外部超預期利空影響下，市場較容易出現非理性回調。匯金等資金作為政府和公共部門，購買二級市場股票ETF不僅直接為市場提供資金支持，化解資金面負反饋，更重要的是起到信號意義，對於穩市場和穩預期都有一定的積極影響。

回看歷史往績，中金公司指出，2024年2月初A股市場連續調整後觸發雪球等衍生工具平倉，資金面呈現階段性負反饋，匯金公司從單一增持藍籌ETF到擴大ETF增持範圍，快速化解了流動性壓力也穩住市場預期（見圖）。

中金公司認為，從港股的經驗也表明，外生衝擊之下政策支持市場態度需要更加堅決，例如1997年亞洲金融危機外生衝擊下，香港金管局1998年中動用外匯基金買入大藍籌股，資金規模超1000億港元，外生衝擊影響基本消除後，截至1998年底，恒生指數反彈超40%，並且在基本面支撐下震盪上行至2000年初。

金管局1998年逾千億買港股 擊退海外炒家

根據中金公司分析，雖然是次「對等關稅」政策引發海外衰退交易，國際資金受風險情緒傳染而拋售風險資產，疊加過去半年A股市場融資餘額增長，外部衝擊導致市場調整容易引發短期流動性負反饋，惟匯金公司等機構在堅定維護資本市場平穩發展上，具備決心和資源，對於市場的止跌企穩也有積極含義。

中金公司相信，「對等關稅」政策雖難免對中國經濟帶來挑戰，但中國股票市場具備較多相對有利條件，包括（1）市場大幅回調後，估值再度具備吸引力；（2）地緣敘事變化，全球資金面臨再佈局；（3）科技敘事變化讓市場重新認知中國創新潛力；及（4）中國逆周期政策空間較大。

短期高息股佔優 中期部署AI主題

展望後市，中金公司強調，A股市場或已處於偏底部區域，雖然短期難免波動，惟中長期價值突顯。配置層面，該行認為，短期波動環境下，高息率、低波幅股票或相對佔優，受益內需政策發力的消費和投資板塊也有交易機會；中期而言，成長行業中期走勢取決於產業景氣度和盈利周期，DeepSeek的突破為人工智能（AI）應用場景發展提供了條件，該行認為，當前AI產業的高景氣或仍在早期，仍是中期的重要主線，回調將迎來佈局機會。未來伴隨穩增長政策進一步加碼、有效需求回升，消費領域有望逐步迎來趨勢性行情。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕人工智能（AI） 高息股 「對等關稅」 增持ETF 中央匯金公司 中金公司

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