貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點

【明報專訊】富達國際亞洲經濟分析師劉培乾認為，考慮到印度經濟對出口依賴性較低，於全球貿易放緩下，其經濟增長較具韌性。她續說，印度服務業出口在過去數年顯著增長，目前出口數量及價值幾乎與商品出口持平。
此外，劉培乾指出，憑藉龐大的國內市場，加上財政和貨幣政策的支持，未來數季內印度經濟增長或會轉向由國內消費驅動：「印度政府最新財政預算，計劃針對消費傾向較高的中低收入家庭大幅減稅，可望提振消費。通脹緩解特別是食品價格回落，也有助促進消費。」
日打工仔今年料加薪5% 更易接受通脹
日本方面，劉培乾分析，隨着通脹持續溫和增長，名義經濟增長更高的新階段，日本央行走上利率正常化之路，當中，「春鬥」薪資談判傳遞正面信號，各大工會預計再次爭取到5%薪資增長，這將成為整體薪資增長基準，她表示：「隨着薪資持續增長，實際收入增長的家庭將更容易接受物價上漲，從而中期達到較高通脹平衡（Inflation Equilibrium）。 」
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