貿易戰陰霾下 印度日本經濟仍具亮點

此外，劉培乾指出，憑藉龐大的國內市場，加上財政和貨幣政策的支持，未來數季內印度經濟增長或會轉向由國內消費驅動：「印度政府最新財政預算，計劃針對消費傾向較高的中低收入家庭大幅減稅，可望提振消費。通脹緩解特別是食品價格回落，也有助促進消費。」

日打工仔今年料加薪5% 更易接受通脹

日本方面，劉培乾分析，隨着通脹持續溫和增長，名義經濟增長更高的新階段，日本央行走上利率正常化之路，當中，「春鬥」薪資談判傳遞正面信號，各大工會預計再次爭取到5%薪資增長，這將成為整體薪資增長基準，她表示：「隨着薪資持續增長，實際收入增長的家庭將更容易接受物價上漲，從而中期達到較高通脹平衡（Inflation Equilibrium）。 」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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