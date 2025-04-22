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經濟
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富達國際劉培乾：中國出口地多元化 助抗關稅壓力

【明報專訊】美國總統特朗普本月2日公布「對等關稅」措施，為全球貿易及經濟前景帶來重大不明朗因素，全球股市曾明顯受壓，惟值得注意的是，即使上周美股三大指數均下跌，中國、日本及印度等亞洲三大經濟體的股市卻已止跌回升。富達國際亞洲經濟分析師劉培乾分析，在關稅及貿易不確定因素增加下，中國、日本及印度轉向以內需驅動增長，浮現投資契機。就中國經濟而言，劉培乾指出，自從2018年中美貿易關係轉趨緊張以來，中國已積極將供應鏈分散至更多貿易伙伴，涵蓋東盟、拉丁美洲及非洲等地區，減低出口美國的比重，目前或能夠承受較高的關稅壓力；與此同時，中國去年第四季起已以提振國內消費及培育新質生產力為要務，以抵消部分外來壓力。

明報記者 葉創成

本月2日美國總統特朗普公布「對等關稅」措施後，中國本月5日開始宣布向美國加徵關稅回應，在中美貿易戰升溫的背景下，國家主席習近平上周應邀對越南、馬來西亞和柬埔寨等東盟3國進行國事訪問。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹是次國事訪問情况時說，這是習近平今年元首外訪的開篇之作，是一次重大外交行動，在單邊主義、強權政治衝擊世界的大背景下，此訪以命運共同體建設為主線，聚焦睦鄰友好、推動互利合作，取得圓滿成功。

上周中日印股市升 美股三大指數跌

東盟目前是中國最大的貿易伙伴，而越南、柬埔寨和馬來西亞是特朗普本月2日宣布「對等關稅」措施下被加徵關稅稅率較高的國家，分別為46%、49%和24%，特朗普本月9日宣布暫停實施上述稅率的「對等關稅」90日。

巧合的是，在習近平對越南、馬來西亞和柬埔寨國事訪問的上周，不論港股恒指或滬深300指數期內均止跌回升，分別上漲2.3%或0.59%，扭轉本月2日特朗普公布「對等關稅」措施後連跌兩周的弱勢，反映作為亞洲最大經濟體的中國股市或已轉強，而且此情况亦在日本及印度此亞洲第二及第三大經濟體股市上出現，與美股三大指數上周均錄得跌幅比較，更屬榮辱互見。

中國出口佔GDP比重降 關稅衝擊較過去低

富達國際劉培乾早前在網上研討會上分析，美國是次大幅加徵關稅對中國、日本及印度此亞洲三大經濟體帶來的影響，首先要留意的是，假如縱向比較同一國家不同年份數據的話，其實近年中國及印度出口對GDP的比例已經下降不少，反映被加徵關稅對兩國經濟的不利影響已比過去低。

另外，劉培乾亦指出，假如橫向比較目前出口對GDP比例的話，目前中國接近20%屬最高，日本亦高達約17.5%，而印度則低於12.5%，反映中國及日本經濟均相對上屬出口主導，因此現時亦均面對較大關稅風險，而印度在這方面則比較有韌性（見圖1）。

2018年中美貿戰至今 華出口東盟拉美勁升

就美國向中國加徵「對等關稅」後雙方貿易戰升溫，前港區全國人大代表、著名中國經濟學家劉佩瓊上周四在名人樓市論壇表示：「其實美國2018年至今一直有向中國加徵關稅，而我認為中國應對方法，便是加強對東盟及一帶一路發展中國家的貿易與市場，而近年美國佔中國出口市場份額已經大幅下降，但這仍然是好大的分量，因此美國仍然是中國十分希望爭取的出口市場。」

中日印GDP佔全球四分一 內需潛力大

劉培乾亦同意上述觀點，指2018年中美貿易戰開始以來，中國出口至東盟、非洲及拉丁美洲的增長遠比美國快（見圖2），她表示：「非常值得注意的是，過去7、8年中國出口目的地已變得更多元化，這是十分重要的，因為這樣可以減低關稅及貿易摩擦風險。中國明顯預備好尋找新市場，而非直接出口至美國，這也反映中國製造業繼續與全國供應鏈深度融合。」

除了留意中國出口對GDP比例及目的地變化外，劉培乾指出，從另一角度去看，去年中國、日本及印度此亞洲三大經濟體的GDP總和佔全球GDP比例已高於25%，屬歷史高位，2018年中美貿易戰開打時該比例略低於25%，而1996年、即1997年亞洲金融風暴前的一年該比例僅約17%（見圖3）。

劉培乾分析，當中國、日本及印度此亞洲三大經濟體GDP規模愈高，亞洲本身便有更高內部增長潛力可以發掘，以抵消部分外來壓力。

中國政策穩定兼可預期 強化市場信心

聚焦看中國經濟的話，劉培乾認為，今年中國經濟增長動力將由出口等外部因素轉為更加重視內部需求，例如房地產轉趨穩定及振興消費等。

國務院總理李強上月5日在全國「兩會」發表政府工作報告制定今年宏觀經濟多個目標，例如GDP增長為5%左右、城鎮調查失業率約5.5%、城鎮新增就業人口為1200萬以上（見表1），劉培乾指出，上述多個目標不單均與去年相若，而且亦符合市場預期，而她相信，在外部不確定增加的情况下，中國維持國內宏觀政策穩定及可預期，減緩經濟短期波動，有助強化市場信心。

財政政策更加積極 促消費穩樓市

今年政府工作報告制定的財政赤字率為4%、超長期特別國債發行規模1.3萬億元人民幣、發行特別國債5000億元人民幣支持國有大型商業銀行補充資本、安排地方政府專項債券4.4萬億元人民幣重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等，而且合計新增政府債務總規模11.86萬億元人民幣，均屬比去年更加積極的財政政策（見表2）。

劉培乾分析，今年中國要完成GDP增長5%左右的目標，的確需要財政政策繼續發力以支持內部需求，重點包括支持消費品以舊換新，以及解決房地產庫存過多的問題等。

今年政府工作報告亦表示會實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配；優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費，以及民營、小微企業等的支持。

美聯儲若再減息 人行減息空間更大

劉培乾分析，人民銀行今年如何實施適度寬鬆的貨幣政策以支持經濟增長此問題比較複雜，因為同時亦要兼顧人民幣匯率的穩定。她解釋，在目前美國基準利率高於中國的情况下，人民幣是有貶值壓力的，因此今年以來聯儲局不如市場所預期般鴿派及繼續減息，這亦間接限制了人民銀行下調基準利率的力度及速度。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕財政政策 出口佔GDP比重 印度股市 日本股市 中國股市 中美貿易戰 「對等關稅」 富達國際亞洲經濟分析師劉培乾

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