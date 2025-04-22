獅騰：冀ShopHK年底前助逾500品牌上架

值得留意的是，內地電商龍頭阿里巴巴（9988）為獅騰最大股東，而阿里旗下電商平台Lazada已於東南亞有較大發展。戴可欣指出，ShopHK與Lazada並非競爭對手，東南亞市場運作模式較獨特，當地電商服務的不同流程由不同承辦商負責，而ShopHK則是B2B平台，負責於Lazada等B2C平台將港商出口貨品根據市場實時需求做上架、分發、配貨的工作。

收費方面，戴可欣稱，平台每月由99元起，公司亦提供額外收費的物流服務，助有需要但難以獨力承擔物流費用的企業將貨品運送至目標市場。此外，為吸引客源，平台於本月初至月底期間，為客戶提供30日免費試用。她還透露，豐盛生活、安記海味已在平台上架，另正與約10家企業洽談合作可能，初期目標是助美容、健康等類別企業將貨品出口至東南亞。

擬推新平台助內地貨攻東南亞

中美關稅戰正如火如荼，戴稱自己早前到訪多家內地企業，見有國企在內的不少服飾、手工品等類別廠商正積極籌劃，將原先可能輸往美國的產品轉售往美國以外市場。她稱公司正密鑼緊鼓籌劃準備新平台，名稱或為「ShopCHINA」，冀促進內地貨品出口至東南亞，長遠希望促進雙邊商貿往來，相關平台料今年內可獲推出。