梁天卓：身教還是陪伴子女更重要？

最近收到關於巴亞里的消息，卻令我想到更多的是如何當一個好父母。

巴亞里近來因癌症去世，在臨終前他表達了一個很特別的願望，希望他的兩個女兒可以從其他經濟學家的口中，瞭解他工作上的成就和影響力。這個願望很讓人感動，也讓我忍不住思考：到底身教比較重要，還是陪伴子女的時光更寶貴呢？

我在讀博士時，有機會近距離接觸巴亞里，看到他如何勤奮地工作、專注地研究。他總是第一個到辦公室，也是最後一個離開的人。很多學生（包括我自己）從他身上學到的不只是經濟學的知識，更是對待工作的認真和熱忱。我想，這種親身示範的力量，絕對會深深影響他的女兒們。

但另一方面，也有人會質疑，花大量時間在工作上是否犧牲了和孩子相處的機會？現代社會裏，許多人覺得父母與子女相處的時間才是真正重要的愛與關懷。作為一位父親，我也經常在這個問題上糾結。

巴亞里的故事，讓我慢慢明白，或許好的父母並不是非要在身教和陪伴之間做出取捨，而是在兩者間找到平衡點。在他生命的這個階段，他選擇讓女兒們看到自己工作的意義與影響，這不只是希望女兒們感到驕傲，更希望能在她們心中種下一些對生命熱情與目標的種子。

也許我們無法明確地說哪種方式比較重要，但從巴亞里的身上，我看到了更深一層的示範。他透過自己的生命告訴女兒們，一個好的榜樣能夠激勵她們積極追尋自己的理想。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]