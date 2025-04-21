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經濟

Sumsub：經平台轉移虛擬資產需求日增

【明報專訊】加密貨幣交易日益普遍，各國正着手因應虛擬資產轉移制訂規則規管。當中英國更於2023年起相應落實《Travel Rule》（或稱旅行規則），要求服務供應商蒐集並共享加密交易參與者的特定信息，例如姓名、帳戶信息和住址等，確保監管機構可予跟進。身分認證服務商Sumsub商業發展副總裁Penny Chai接受本報訪問時指出，在講求開發更有效率的身分認證或KYC（認識你的客戶）方案之外，市場對透過整合平台更安全地將虛擬資產轉移的方案需求日增。

減身分認證程序

在英國推出旅行規則後，Sumsub較早前公布《加密貨幣行業研究調查2024》顯示，只有29%被訪者遵守這項規則。但是Chai指出，新加坡、日本及香港亦已陸續推出相關法規。她說：「要在不同編程的虛擬資產之間轉帳，技術上是非常複雜。」要做到有如在SWIFT（全球銀行金融電信協會）轉帳並合規的效果，他們已經開發出整合方案，最終於一個實現規則為本的平台內安全將虛擬資產轉移，並推出市場。

此外，Chai還說，要實現KYC時，隨着技術發展及創新，同時在政府推動智能身分辨識等技術支持下，可實現更快及具效率的認證，做好用戶體驗。他們因應開發方案，讓用戶只需做一次KYC程序，便能進入金融生態圈甚至加密貨幣世界，在香港以至全球適用，減少身分認證程序。

由於金融犯罪者愈來愈狡猾，往往用很低成本騙取大額資金兼套現，她稱，與其一旦損失面對數以百萬美元巨額損失，倒不如去改變思維尋求緩解風險的方案。因應有70%詐騙案於用戶通過身分認證和成功開戶後發生，Sumsub已持續投入並已開發交易跟蹤方案，提供動態風險情境分析，配合人工智能（AI）應用，給予用戶警示供察覺異常情况。小企業投資於合規及KYC方案時，面對的財務壓力較大，不過她認為業界可採取外判形式，去取得所需的合規、軟件、自動化KYC方案，幫助日後營運所需。

相關字詞﹕旅行規則 Penny Chai Travel Rule

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