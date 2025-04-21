星資ChainUp：港推動虛擬資產慢 稱仍集中現貨監管分散 或錯失商機

星洲已發託管牌 與港有別

他指出，業界早年充滿神秘感，客戶很多時保持秘密運作，經過多年發展，到2021年高峰後，經歷虛擬資產交易平台FTX於2022年倒閉，市場頓時收縮起來。他續稱：「（當時）新加坡在虛擬資產領域取態保守了些，香港方面反而見投資機構比較願意去繼續參與。」不過事隔多年，現時他們服務的客戶不乏大機構、大銀行，亦有從事外匯買賣者加入市場，並很注重KYC（認識你的客戶）程序，未有如早年般客戶充滿神秘色彩。

自2022年以來，隨着香港及新加坡市場推動虛擬資產市場發展，經過一輪比較，他不諱言「香港（現時）在推動加密資產市場的政策未有如其他國家般快，例如至今未有提供期貨產品買賣」，同時又要到今年才就發出託管牌照跟進。相比起新加坡，他說，去年新加坡證券交易所（SGX）已說明計劃推出期貨，並已經發出託管牌照。撇除創新因素，他還指出，現時港府在推動虛擬資產市場分散到不同部門去處理，過程中並沒有統一的程序，做法與新加坡有別，他說，「這會形成政策套戥，容易失去商機」，情况需要去改善。

看好RWA代幣化發展空間

ChainUp由早年向虛擬資產及加密貨幣業界提供白牌（White Label）交易平台及相關技術、服務，至今發展成區塊鏈及科技、掘礦和質押，以及資產管理三大業務領域。何宗衛稱，在港推動業務發展時相對受限制，現時最大的收入主要從資產管理業務。在配合業務所需下，公司已經在現金及加密幣之間結算及轉換方面，開發了技術實現T+0結算，讓客戶更快地動用資金投資賺息。他說，他們正留意在資產管理部門納入現實世界資產（RWA）代幣化的發展空間，並料今年有望落實推出商業對商業的RWA平台，可供地產精品藝術、紅酒等不同領域客戶去商討應用代幣化方案，兼搞好流動性。