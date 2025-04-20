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經濟
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華限出口7種稀土 多用於電動車軍工

【明報專訊】面臨美國沉重關稅，中國本月初以限制重稀土金屬及稀土磁鐵出口來反制，震驚政商界。中國向來是全球最大稀土供應商及精煉廠，管制清單上的七種元素更應用廣泛，常見於手機、雷射產品、汽車等，管制措施更可波及海外汽車、機械人、導彈等生產進度。特斯拉（Tesla）（美：TSLA）創辦人馬斯克亦提到，目前稀土界最重要的是精煉稀土及生產磁鐵的能力，當中磁鐵可用在電動車，中國則擁有相關重工業。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《紐約時報》、英國廣播電台、《華爾街日報》

本月4日，中國商務部及海關總署發公告，決定就釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔及相關產品實施出口管制，出口商須依法向政府申請許可，即日生效。上述稀土常見於現代科技產品，例如稀土磁鐵可用於引擎，而引擎是燃油車、電動車、無人機、機械人、導彈、太空船等的關鍵零件。人工智能伺服器及智能手機的電腦晶片亦需要相關稀土製作電容器。

稀土磁鐵可用於引擎

戰略與國際研究中心發文，指出中國出口控制名單列出16個美國實體，限制它們接收軍民兩用產品，當中15個實體屬防衛及航空業，有可能部分美國機構會面臨供應受阻，目前未知中國會如何執行稀土的發牌制度。7種受限制稀土各有重要用途：

铽（Terbium），據皇家化學學會介紹，鋱可用於製造燈泡，亦可使智能手機屏幕呈現鮮豔色彩，另可增強飛機、潛水艇、飛彈所用磁鐵的溫度彈性。美國國防部形容鋱為「最難取得的元素之一」，佔稀土大多數礦牀中總含量不到1%。據彭博按中國海關數據計算，中國出口的铽有85%銷往日本，其他目的地包括韓國和美國，約佔5%。

美國防部稱鋱「最難取得元素之一」

釔（Yttrium），可用於治療肝癌，亦可用作生產牙科及醫療手術用的雷射，又能提高合金強度，且格外耐熱及抗衝擊，適合用於高溫超導體。目前釔已在加州的Mountain Pass礦場開採，惟美國沒有完全商業化的分離設施，故其精礦通常要出口加工。據美國地質調查局數據，截至2023年的4年內，美國約93%的釔化合物進口來自中國。

鏑（Dysprosium），特性是耐高溫，主要用於製造引擎或發電機中磁鐵的合金，由於磁鐵可用於風力渦輪機和電動車，故鏑對清潔能源轉型尤其重要。鏑亦因容易吸引中子，也用於核反應器控制棒。中國逾半鏑出口到日本，約一成出口到韓國，只有0.1％出口至美國。

釓（Gadolinium），可用於磁力共振掃描的染料，這種染料與磁力有反應，使醫學影像中的人體器官更清晰。釓亦可有效提升合金性能，加上小量礦物質即可提升抗高溫及抗氧化的能力，有助製造磁鐵、電子元件和資料儲存磁碟所需的金屬。釓亦能吸收中子，故也用作核反應器核心的材料。

鑥（Lutetium），特性堅硬而緻密，有別於其他稀土元素，可在煉油廠中用作化學催化液。美國幾乎所有鑥都來自中國，中國也向日本出口小量鑥。

釤（Samarium），曾廣泛應用於耳機中，現在則用於渦輪機和汽車中的超級磁鐵，亦廣泛用於國防，因其可在較高溫度下保持磁性。釤亦用於光學雷射和核反應器，而釤鈷合金也被列入美國可能儲備的關鍵金屬名單中。

美上一次開採鈧逾50年前

歐盟明年擬啟動相關計劃

鈧（Scandium），是開採鈾或其他金屬的副產品，棒球棍和單車車架或含有微量鈧。由於鈧密度低、熔點高，也用於製造戰鬥機零件，其放射性也用作石油精煉或地下管線泄漏檢測中的示蹤劑。據美國地質調查局稱，美國上一次開採鈧已是50多年前。海關數據顯示，以鈧和釔總出口量合計，美國目前佔中國出口量14%，日本則為最大買家。目前歐盟亦未有生產鈧，但明年將有相關計劃啟動。

是次管制清單未見釹鐠

今次管制清單中未見釹、鐠兩者身影。釹、鐠對製造永磁引擎很重要，是至今最常見的稀土元素。釹、鐠能將電池內電能轉化為運動，如電動車的車輪等，釹、鐠亦可將運動化為電能，例如將風力發電機葉片轉動化成電力。

上周馬斯克在X（前稱Twitter）發帖，稱大家顧名思義以為稀土稀缺，其實稀土到處皆有，「最重要的是精煉稀土元素的能力（其實不是真的稀有），及生產用於電動車的磁鐵的能力」。他認為，中國獨有的是精煉稀土的重工業，與鋰一樣。

馬斯克：精煉稀土元素能力最重要

據美國地質調查局報告指出，2020年至2023年間，美國約七成稀土化合物與金屬進口需要依賴中國。不過，諮詢公司Project Blue表示，目前美國幾乎沒有處理稀土元素的能力；研究總監David Merriman補充，相關產品及元素影響關鍵科技發展，並在其他主要市場支持各行各業，變相增加了中國的談判籌碼。

[企業地球村]

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