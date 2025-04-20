澳門復活節假酒店房叫價按年降

截至昨午5時 累計24.5萬旅客訪澳

治安警數據顯示，上周五首日假期經港珠澳大橋入境旅客佔最多，這相對香港入境事務處數據，上周五經港珠澳大橋出境人次10.77萬而言，訪澳佔比約34.32%。到昨日而言，澳門到下午則錄13.6萬人次入境旅客，並改以經關閘入境者佔較多。

至於澳門酒店預訂方面，以金沙中國（1928）旗下威尼斯人豪華皇室套房以例，去年同類房間在復活節長假首兩日即3月29日及30日，叫價2788.2及3328.2澳門元。但是今年同類房間在4月18日及4月19日首兩日假期叫價降至2068.2及2788.2澳門元。

參考過往經常錄得多家酒店爆滿的度假村如銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河，當中的萊佛士酒店在這個檔期內尚有客房供應，而非如去年般一房難求。大行則未見調整4月份賭收水平，以花旗為例，便在兩份報告內均維持4月份賭收180億澳門元不變。