英財相支持Shein上市 稱不會停與中國接觸

或成英歷來集資規模第二大IPO

Shein去年6月向FCA（英國金融行為監管局）提交新股IPO申請，而該公司在2023年的上一輪融資中估值為660億美元，若上市計劃成事，將成英國有史以來集資規模第二大的IPO。此項IPO早前據報已獲FCA批准，目前正待中國證監會批准。李韻晴接受英國《每日電訊報》訪問時表示，英方將支持是次Shein的IPO。她又稱，FCA審查企業上市的標準非常嚴格，但英國歡迎新公司上市。

較早前英國遭美國全面加徵10%「對等關稅」，李韻晴下周將赴美與特朗普會談，冀就此達成協議。有指美國或在貿易談判中向英國施壓，要求英方限制與中國的貿易往來，李韻晴表示，中國是世界第二大經濟體，本屆政府不會停止與中國的接觸。

近年英國頻頻對海外企業招手，意圖大搞「IPO經濟」，包括去年8月引來長建登陸倫敦第二上市，惟未發行新股集資。不過，有見集資規模呈現較大差別，不少英國上市企業選擇「棄英投美」，去年倫交所更爆退市潮，有88家公司從主板退市或轉移至其他主要上市地點，但同期僅有18家公司在倫敦市場尋求上市。