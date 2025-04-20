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經濟

大戶增持比特幣 散戶信心回穩

【明報專訊】關稅戰下市場聚焦黃金，身為投機資產的比特幣相形失色，上周三更曾下跌至7.5萬美元，見去年11月初以來低位，今年初至今累挫9%，近日則於8.5萬美元關口窄幅波動。大行摩根大通認為，比特幣長期被塑造成「數字黃金」的敘事正受到考驗。不過，市况不明朗下，有市場數據顯示，仍有「巨鯨」大戶增加比特幣持倉，散戶信心亦正回升。

加密貨幣數據統計平台Glassnode所追蹤的「囤幣趨勢指標（Accumulation Trend Score）」反映了各類錢包群體在15天內的行為，相關趨勢分數接近1代表「積極買入」，接近0則代表「持續賣出」。

數據顯示，持有超過1萬枚比特幣的大戶仍持續買入比特幣，其趨勢得分徘徊在0.7附近，表明長期持有者持續看漲比特幣。同時持貨1至100枚比特幣的投資者的趨勢得分則回升至近0.5，顯示散戶信心亦正回穩。

摩通：波動市黃金更受惠

另一邊廂，摩通指出，比特幣去年年底漲勢強勁，再加上比特幣本質上波動較為劇烈、風險較大，而且與科技股關聯度也較高，今年來表現相對疲軟。該行從資金流向分析，認為黃金相對比特幣，更能於近期市况波動中企穩甚至受惠。不過，分析師亦相信，目前比特幣於6.2萬美元位置仍有重要技術支持，接近平均生產成本。

相關字詞﹕市場 黃金 關稅戰 美元 摩根大通 比特幣

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