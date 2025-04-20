儲局官員：通脹回落放緩 減息不宜太快 高盛：倘撤換鮑威爾後大幅減息 料金價見4500美元

明報記者 楊括

若聯儲局主席更迭，市場或因此驟生波動，高盛預期，若聯儲局「易帥」並大幅減息，料金價會挾高至4500美元，比此前其預估的4000美元還要高。另有機構認為，聯儲局主席換人將令市場壓力驟增，盤路將趨向滯脹操作。

三藩市聯儲行長料今年減息或少於兩次

戴利上周五（18日）出席活動時表示，維持對聯儲局今年再減息兩次的預測，但見特朗普關稅政策下，美國通脹回落至2%的情勢不算樂觀，因此她預計最終減息次數或少於兩次。

威廉斯則指出，目前看不到短期內調整利率的必要。他解釋，現時美國經濟運作情况尚佳，在見到特朗普當局政策對經濟影響存在不確定性，相信聯儲局可等待更多經濟數據出爐後再思考如何調整息率。

距5月議息尚有約半個月，芝商所數據顯示，交易員押注有近九成概率維持息口不變。至於6月議息，減息0.25厘的概率達54.2%，另有38.5%概率認為不會減息。

不過，美國減息步伐要如何推進，相當程度上取決於聯儲局主席如何決策。現任聯儲局主席鮑威爾與總統特朗普圍繞減息的矛盾日趨激烈，市傳特朗普團隊已研究是否可解僱鮑威爾，並換上「聽話」人選實行減息。

對此，高盛警告，若聯儲局失去獨立性，市場恐將迎來劇烈波動。參考歷史顯示，在央行獨立性遭侵蝕、市場對法幣信心動搖時，黃金作為傳統避險資產的吸引力將顯著增強，金價未來表現仍看好。該行預測，在極端尾部風險情境下，若市場對聯儲局受制於政治壓力的擔憂加劇，今年底金價或將升破4500美元大關。

金價今年升27% 跑贏環球主要股指

避險情緒升溫下，全球央行帶頭大手購入黃金，以中國為例，人行連續5個月增持黃金。截至上月底，中國官方黃金儲備為7370萬盎司，較上月底增加9萬盎司。大筆需求帶動今年迄今金價升幅達27%，跑贏美股三大指數在內的所有環球主要股指，6個月以來金價升幅亦達24%。

同時，有機構警告美國或因聯儲局獨立性變化而陷入滯脹。華爾街獨立投資機構Evercore ISI副主席古哈（Krishna Guha）在一份報告中指出，對聯儲局獨立性「突然明確的威脅」將加劇市場壓力，並讓美國經濟前景進一步向滯脹方向傾斜。