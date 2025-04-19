騰訊雲擬沙特印尼建數據中心

周三宣布大阪建數據中心

報道續稱，騰訊雲於本周三（16日）宣布將在日本大阪興建數據中心，將成為繼東京的兩大數據中心後，騰訊雲在日本的第三個數據中心。此外，騰訊將同步在大阪設立新辦公室。李強表示，全球化的本質是本地化。新關稅博弈下，企業出海對安全合規及本地服務能力提出了更高要求。騰訊雲將持續加大全球基礎設施和渠道生態建設，繼續招募本地和區域合作伙伴，共同開拓新機遇。

除了服務中國企業出海，騰訊雲亦積極拓展東南亞、中東、南美及拉丁美洲等地區的本地客戶。目前騰訊雲的基礎設施覆蓋五大洲21個地區、運營56個可用區的服務網絡，並在海外各大區設立本地業務拓展團隊。

另外，報道又引述李強表示，隨着大模型深入產業場景，人工智能（AI）將成為重塑業務模式、支撐企業智能化轉型的核心引擎。他表示，現時全球科技競爭日趨激烈，自主可控的軟件創新技術亦是企業保持競爭力的關鍵。