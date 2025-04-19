亞洲股市普遍做好 滬指偏軟終止八連升

午後內地券商股上升，一度令三大指數尾市全面轉升。另外，受房地產行業政策預期升溫，房地產、房地產服務及城鎮化概念股走強。內媒報道工信部在國新辦新聞發布會上，表示將加快推進6G技術研發、標準制定、中試驗證和產業落實，加上內媒引述德國《經濟周刊》等媒體稱，德國新政府聯盟協議刪除針對華為的「可信國家」限制條款，轉而採用「可信技術標準」，刺激A股5G/6G概念通訊設備股做好。

受美國財長貝森特表示，美日貿易的談判正朝着極為令人滿意的方向前進的言論刺激，加上日本首相石破茂亦表示考慮在適當的時機與美國總統特朗普會面，消息帶動亞洲主要股市周五表現向好，日經指數昨收升逾1%，韓國及台灣股市靠穩（見表）。

彭博：美議員促美銀摩通退出寧德IPO

另彭博社報道美國眾議院中國特設委員會主席、共和黨人John Moolenaar，分別致信美國銀行行政總裁Brian Moynihan及摩根大通行政總裁戴蒙，要求兩家金融機構放棄參與寧德時代（深：300750）今年來港IPO的工作。信中稱兩家機構參與寧德時代的上市承銷，將令其自身及美國投資者暴露在「巨大的監管、財務、和名譽風險」當中；又說若兩家銀行不願立即抽身，則委員會將要求其詳細回答21個涉及風險評估、合規協議及可能違反美國法律的問題。