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經濟

香港地產

瑧蓺221呎470萬沽 年半炒貴18%

【明報專訊】過去屢錄蝕讓的西營盤瑧蓺，近日終錄得罕有二手獲利個案。資料顯示，瑧蓺中層E室，實用面積221方呎，屬開放式單位，新近以470萬元易手，實呎21,267元。原業主登記姓名採普通話拼音，料具內地背景，於2023年12月以屋苑最低二手成交價400萬元購入，持貨近1年半，帳面獲利70萬元或18%。

君豪峰一房480萬沽

7年實蝕近一半

不過，市區細單位再錄二手蝕讓，其中鰂魚涌單幢盤君豪峰更錄最勁蝕幅個案。資料顯示，君豪峰高層E室，實用面積300方呎，一房間隔，設開放式廚房，最新以480萬元沽出，為屋苑一房成交價新低，實呎1.6萬元。

上址買家以英文姓名採普通話拼音登記，料具內地背景，原業主2018年約852.1萬元一手購入，持貨約7年帳面蝕372萬元或44％，連使費料實蝕約408萬元或48％，為屋苑至今蝕讓幅度最大的二手成交。

此外，中原資深分區營業經理陳炯炫表示，將軍澳天晉II第3A座高層單位，實用面積1000方呎3房1套連工人套房間隔、設平台，新近以1680萬元成交、實呎16,800元，成交價暫為今年屋苑所有期數中二手價最高。原業主2013年2月約1639萬元一手購入，持貨約12年，帳面獲利41萬元或2.5%，惟連使費後實蝕約37萬元或2%。

天晉II特色戶1680萬沽

12年實蝕2%

新界方面，中原地產分行經理張志豪指出，荃灣昇柏山本月暫錄3宗二手成交，其中位於低層LC室，實用面積522方呎，兩房間隔，去年12月起以610萬元放售，至近日經議價後，以518萬元沽出，實呎9923元，累減92萬元或15%，屬屋苑今年少有低於1萬元呎價成交。原業主2023年2月618萬元買入，持貨約兩年帳蝕100萬元或16%，連使費料實蝕130萬元或約21%。

另中原副區域營業董事伍耀祖透露，天水圍嘉湖山莊上月錄46宗成交，創1年新高，但本月至今暫僅14宗成交，其中美湖居8座高層F室 ，實用面積441方呎，兩房間隔，以372.8萬元沽出、實呎8454元；原業主2005年以112萬元購入，持貨約20年，帳面獲利260.8萬元或2.3倍。

相關字詞﹕內地客入市 君豪峰 嘉湖山莊 昇柏山 瑧蓺 天晉 樓市走勢

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