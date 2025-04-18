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經濟

香港地產

CCL連升三周後跌0.4% 反映新盤銷售放緩

【明報專訊】美國聯儲局連續兩次暫停減息，新盤銷售步伐開始放緩等不利因素下，短期二手樓價亦受壓，反映3月24日至3月30日市况的中原城市領先指數CCL，經過3周連升後回軟，最新報136.35點，按周跌0.4%，今年樓價暫時累跌0.94%。新一份《財政預算案》放寬印花稅後4周，CCL三升一跌，樓價升幅收窄至1.08%。

未反映美關稅股市波動影響

上述有關數字，主要反映3月26日將軍澳日出康城GRAND SEASONS 次輪銷售168伙、3月29日大埔馬窩上然2期首輪價單銷售128伙當周市况。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，指數尚未反映美國實施對等關稅政策及股市波動的影響，買家態度轉趨觀望謹慎，二手交投放緩，料樓價調整未結束，跌勢仍然持續；今季CCL若再跌3.35點或2.46%，將下試至133點。

是次CCL仍處於逾8年半低位，在2016年8月底水平徘徊；指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.36%，惟較2021年8月191.34點歷史高位跌28.74%，較去年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.66%。

指標屋苑周末預約睇樓量減

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，美國關稅政策引發全球經濟變局，準買家以靜制動，加上部分趁復活節長假離港外遊，令指標屋苑周末預約睇樓量減少。

據該行研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1025組客戶本周末預約睇樓，較上周末1095組下跌6.4%，連跌兩周，並下試近7個周末低位；而4日復活節假期共有約1435組客睇樓，較去年同期的1930組少25.6%。

按地區劃分，港、九及新界三區指標屋苑周末預約睇樓量全線下跌，其中九龍跌幅較大，區內21個指標屋苑周末暫錄355組客戶預約睇樓，按周下跌9%。

相關字詞﹕新盤銷售放緩 睇樓量

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