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經濟

香港地產

SIERRA SEA首日收2000票 超額12倍 MIAMI QUAY I加推65伙 下周一起標售6伙特色戶

【明報專訊】今日起連周末展開為期4日的復活節長假，最快下周開售的新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，昨日起收票。市場消息指出，項目首日收票已錄逾2000個購樓意向登記，以首推158伙計，超額認購近12倍，有望短期加推單位。另會德豐牽頭、啟德跑道區現樓項目MIAMI QUAY I，則突擊加推65伙，折實均呎約2.42萬元，而下周一起亦招標出售6伙特色戶。

明報記者 江俊洋

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目特色戶接獲不少準買家查詢，故積極考慮以招標形式推售特色戶，最快於復活節假期間加推單位，剛過去的周三項目首度對外開放示範單位，並錄得約3800參觀人次。陳估計，當中約40%屬投資者，而昨日單日亦錄約4500人次參觀，較首日人流多約兩成。

大手客逾億連購天瀧兩伙

今年復活節長假，一手市場主要以推售餘貨新盤為主，當中周日開售的屯門掃管笏凱和山出售單位最多，佔68伙，其中MIAMI QUAY I 定於下周一起以「每日招標、每日截標」推售4伙頂層連天台戶，以及兩伙連平台戶，截標日期為6月30日。

另樓盤第5號新價單則推出9伙1房、56伙兩房，以最高折扣12%計，1房折實價745.3萬元起，折實呎價23,158元起；入場單位為第3座27樓H室，實用面積315方呎1房戶，定價846.9萬元，折實價745.3萬元，折實呎價23,660元。

同區由恒地（0012）牽頭、已屆現樓的天瀧，獲大手買家斥逾1億元連購兩伙，單位為第1座16樓A、B室，實用面積1428及1258方呎，分別以5550萬及4502萬元售出，呎價38,866元及35,787元。項目過去兩日亦累沽23個車位，共套現8165萬元；全盤566伙至今累售130伙或約23%，連車位共吸金約53.4億元。另中海外（0688）同區現樓盤維港‧雙鑽，本月暫累售約8伙，包括新錄第1A座8樓G室，實用面積437方呎兩房戶，以786.4萬元售出、實呎1.79萬元。

富豪‧山峯20號屋1.35億沽

實呎4.5萬

其他新界東一手盤不乏大額成交。繼馬鞍山泓碧後，百利保（0617）牽頭、沙田九肚麗坪路現樓豪宅富豪．山峯，最新標售20號屋，3房3套間隔，實用面積3024方呎、連花園及天台等，設雙車位以逾1.35億元售出、實呎約4.5萬元，為項目今年首宗一手成交。據成交紀錄冊顯示，是次亦為項目洋房做價新高。

恒地旗下現樓粉嶺高爾夫．御苑，則由一組買家斥2621萬元連購第5座23樓A、B室，實用面積均屬960方呎3房戶，兩者呎價逾1.3萬元；項目至今累售506伙，佔全盤590伙約86%，套現約68.8億元。

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