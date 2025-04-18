陳翊庭入《時代》百人榜 與馬斯克同入選

港唯一上榜人士

在洋名Bonnie嘅陳翊庭帶領下，過去一年來港股市場都算順風順水。不單IPO市場愈戰愈勇，數以千倍超購王、上萬億元凍資王頻現，全球IPO集資排名，亦由上任時上半年的全球排十位，至舊年底、今年首季都維持喺第四位。中央各部委舊年9月打出組合拳救市後，港股成交額創新高更不在話下。

《時代雜誌》就話Bonnie堅持自己嘅價值觀，積極推動上市公司董事局性別多元化，係首個實施有關措施嘅主要交易所。單一性別（印象中應該無全女班）董事會的上市公司，從2022年的800家，大減至今年初嘅85家，只佔上市公司總數約3%。

《時代雜誌》文中又帶出Bonnie嘅柔情一面，疫情期間好多餐廳下午6時已關門，佢不時為唔識煮飯嘅同事準備簡單餐盒，以免同事加班時捱餓。

名成之餘亦加利就，港交所年報顯示，Bonnie作為CEO喺2024年年薪組合1639萬元，加上獎勵股份價值2240萬元，加埋出任行政總裁前兩個月嘅人工328萬元，年賺超過4200萬元。一年52星期計，相信好快向周薪百萬嘅「星球人」邁進。

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[小琴密語]