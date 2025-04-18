融創：26%境外債主支持債轉股

倘行使 債權人變相削債75%

該集團指出，仍然邀請債權人加入重組支持協議。當中該集團擬發行的兩批強制可轉換零息債券，一旦落實，將分別佔境外債連利息95.5億美元的75%及25%，換股價分別為6.8元及3.85元，較其昨日收市價1.58元溢價3.3倍及1.44倍，強制行使期為重組生效日起6個月及18個月至30個月。若按兩批債券換股價並獲行使計，相當於債權人變相帳面削債約75.3%。

另外，為了為維持股權結構穩定，主要股東孫宏斌能夠持續為集團保交付、債務風險化解及長期業務恢復貢獻價值，應部分初始同意債權人建議，債權人擬通過重組向孫宏斌，按每獲分配100美元本金的新強制可轉換債券，將約23美元的換股部分所得股份，在滿足約定的歸屬條件後釋放給孫宏斌或其指定方，並在重組生效日期起6年內不得處置。核心團隊股方面，歸屬期間將不短於8年，所獲得的股份在重組生效日期後18個月內不得出售。