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經濟

霸王茶姬美IPO上限定價 籌32億

【明報專訊】內地連鎖茶飲品牌霸王茶姬母企茶姬控股（美：CHA）昨晚在美國納斯達克上市，茶姬控股以招股價範圍上限28美元定價發行約1468.4萬份美國存託股票（ADS），合共集資4.11億美元（約32億港元），以茶姬控股總股本約1.84億份ADS計，公司估值約51.4億美元（約400.9億港元）。

茶姬控股業務範圍以中國為主，報道指出市場認為受貿易戰的影響相對較小，獲數倍超額認購，包括長倉機構及中國基金在內的投資者均對公司表現出濃厚興趣。此外，鼎暉投資、RWC資產管理、安聯投資及歐力士亞洲資產管理同意認購ADS、涉資合共2.05億美元。

受茶姬控股上限定價消息帶動，茶飲股昨日齊走高。茶百道 （2555）昨收報8.81元升近一成，蜜雪冰城（2097）及奈雪的茶 （2150）收升逾6%，古茗 （1364）亦升逾4%。

溜溜果園智匯礦業申港上市

另內地梅子零食品牌溜溜梅母公司溜溜果園周三（16日）入表申請來港上市，中信證券（6030）及國元國際為聯席保薦人。據初步招股資料，該公司迎合注重健康消費者，主要提供梅乾零食、西梅產品及梅凍三大產品類別。初步招股文件引述資料指出，按零售額計，去年溜溜果園在在中國梅產品行業排名第一，市場份額為7%。去年全年收入16.16億元（人民幣，下同），按年升22.2%；純利按年升48.9%至1.48億元。另外，西藏智匯礦業昨日亦入表申請來港上市，國金證券及邁時資本為聯席保薦人，集團專注於西藏鋅、鉛、銅的探礦、採礦及精礦生產及銷售業務。

明報記者 邱潤青

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